Trump u subotu imenuje novu sutkinju za Vrhovni sud SAD-a

<p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong> najavio je u utorak da će u subotu u Bijeloj kući obznaniti ime nove sutkinje koju će predložiti za nasljednicu Ruth Bader Ginsburg u Vrhovnom sudu Sjedinjenih Država.</p><p>- Objavit ću ime svoje kandidatkinje za Vrhovni sud u subotu, u Bijeloj kući. Točno vrijeme naknadno ćemo utvrditi - tvitao je republikanski milijarder.</p><p>Donald Trump je u ponedjeljak navečer rekao da je u užem izboru pet sutkinja među kojima će odabrati nasljednicu <strong>Ruth Bader Ginsburg</strong>, liberalne i feminističke sutkinje koja je u petak umrla od raka u dobi od 87 godina.</p><p>Među favoritima su <strong>Amy Coney Barrett (48)</strong>, katolkinja, kao i sutkinja kubanskog podrijetla rođena na Floridi, pedesetdvogodišnja <strong>Barbara Lagoa</strong>.</p><p>Potonja je "odlična, ona je hispanskog podrijetla, sjajna žena", izjavio je Trump za Fox News.</p><p>- Volimo Floridu - dodao je u vezi te savezne države koja bi trebala igrati ključnu ulogu u rezultatima za predsjedničke izbore. </p><p>Novu sutkinju mora potvrditi Senat i to jednostavnom većinom. Američki predsjednik imenuje suce Vrhovnog suda, a riječ je o doživotnoj dužnosti.</p><h2>Mitt Romney nema ništa protiv ranog imenovanja</h2><p>Demokrati se protive imenovanju i smatraju da Trump treba pričekati do izbora 3. studenoga na kojima će se sučeliti s demokratskim kandidatom<strong> Joeom Bidenom</strong> te ako ovaj pobijedi treba pričekati i da preuzme dužnost u siječnju 2021., a tek onda popuniti ispražnjeno sudačko mjesto.</p><p>Međutim, vođa republikanske većine u Senatu, Mitch McConnell, već u petak navečer naznačio je da planira organizirati glasanje za nasljednicu "RBG".</p><p>Republikanci u Senatu imaju većinu od 53 mjesta prema 47 za demokrate. </p><p>Dvije umjerene republikanske senatorice rekle su da Senat ne bi trebao potvrđivati novu sutkinju prije izbora no <strong>Mitt Romney</strong>, inače velik kritičar Donalda Trumpa, naznačio je da se on neće protiviti.</p><p>Ako se nijedan drugi senator konzervativne stranke ne usprotivi republikanci će imati dovoljno glasova da potvrde imenovanje.</p><p>Čak i ako raspored glasova bude 50-50, to bi im moglo biti dovoljno zahvaljujući intervenciji potpredsjednika Mikea Pencea koji može odlučiti u slučaju da je rezultat izjednačen.</p>