OTIŠLI PREDALEKO?

Trump udario sankcije. Rusi odmah poslali posebnog čovjeka za ekonomiju u SAD

Piše Filip Sulimanec,
Trump udario sankcije. Rusi odmah poslali posebnog čovjeka za ekonomiju u SAD
Foto: Wikimedia Commons

Najviši ruski gospodarski izaslanik stigao je u Sjedinjene Države na “službene” razgovore samo nekoliko dana nakon što je predsjednik Donald Trump najavio oštre nove sankcije Rusiji, doznaje ekskluzivno CNN od izvora upoznatih s posjetom.

Kirill Dmitriev, čelnik Ruskog državnog investicijskog fonda (RDIF) i posebni izaslanik Kremlja, prema istim izvorima očekuje se da će se sastati s dužnosnicima Trumpove administracije “radi nastavka rasprava o odnosima između SAD-a i Rusije”.

Posjet se odvija usred rastućeg nezadovoljstva SAD-a zbog odbijanja Kremlja da okonča rat u Ukrajini, te nakon što je Trump izjavio da je “otkazao” planirani sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Administracija predsjednika Trumpa u srijedu je uvela sankcije protiv dviju najvećih ruskih naftnih kompanija, Rosnefta i Lukoila, pozvavši Moskvu da pristane na trenutačni prekid vatre u ratu s Ukrajinom.

Putin je rekao da će sankcije imati malen utjecaj na rusko gospodarstvo, nazvavši ih pokušajem da se izvrši pritisak na Moskvu.

