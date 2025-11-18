Trump se nada konkretizaciji saudijskog obećanja o ulaganju 600 milijardi dolara u SAD dano tijekom Trumpova posjeta Saudijskoj Arabiji u svibnju
Trump ugostio saudijskog čelnika, očekuju se veliki obrambeni i poslovni ugovori
Američki predsjednik Donald Trump ugostio je u utorak u Bijeloj kući saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana, koji pokušava popraviti imidž u svijetu nakon ubojstva novinara Jamala Khashoggija 2018. i produbiti odnose s Washingtonom. Dvojica čelnika bi trebala učvrstiti veze na području sigurnosti i civilne nuklearne energije te sklopiti ugovore vrijedne milijarde dolara.
No, unatoč Trumpovu pritisku ne očekuju se pomaci u pogledu normalizacije odnosa zaljevske kraljevine s Izraelom.
Trump se nada konkretizaciji saudijskog obećanja o ulaganju 600 milijardi dolara u SAD dano tijekom Trumpova posjeta Saudijskoj Arabiji u svibnju.
Dvije su države spreme i za potpisivanje obrambenih ugovora. Trump je novinarima u ponedjeljak rekao da planira prodati napredne borbene zrakoplove F-35 Rijadu koji ih želi 48.
Bila bi to prva prodaja američkih borbenih aviona Saudijskoj Arabiji, potez koji bi mogao promijeniti ravnotežu snaga na Bliskom istoku. Dosad je jedino Izrael u toj regiji imao F-35.
Očekuje se i da će Trump izvršiti daljnji pritisak na Saudijsku Arabiju da se priključi tzv. Abrahamovim sporazumima o normalizaciji odnosa s Izraelom.
Saudijci su dosad bili neskloni tako značajnom koraku bez jasnog puta prema formiranju palestinske države.
