Trump uvodi stroža pravila za glasanje poštom i popis birača

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je potpisao izvršnu naredbu usmjerenu na pooštravanje pravila glasanja poštom diljem zemlje kojom bi se njegovoj administraciji naložilo da stvori popis potvrđenih američkih građana koji imaju pravo glasa u svakoj državi. Naredba bi također zahtijevala da se glasački listići za dopisivanje šalju samo biračima na odobrenom popisu za glasanje poštom u svakoj državi te da se nalažu sigurne omotnice za glasačke listiće s jedinstvenim barkodovima za praćenje. Svaki potez usmjeren na promjene u državnim izbornim sustavima vjerojatno će se suočiti s neposrednim pravnim izazovima.

Republikanski predsjednik godinama se drži svoje lažne tvrdnje da je njegov poraz na izborima 2020. bio rezultat raširene izborne prijevare te je pozivao na pooštravanje pravila za glasanje poštom uoči međuizbora u studenom, kada će njegova stranka pokušati obraniti svoju tijesnu većinu u Kongresu. Njegovo glasno protivljenje glasanju poštom nije spriječilo Trumpa da na taj način glasa na posebnim izborima na Floridi prošli tjedan. Upitan o tome, rekao je da je nedavno glasao poštom "jer je predsjednik" i "jer je imao puno različitih stvari" za obaviti.