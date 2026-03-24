Trump: 'Glasanje putem pošte znači varanje'. Nećete vjerovati kako je poslao svoj glas...

Američki predsjednik Donald Trump ovaj je tjedan iskoristio pravo glasanja poštom na posebnim izborima na Floridi, premda je kritizirao glasanje slanjem listića poštom, nazvavši ga "varanjem" u nastojanju da se u sklopu nacionalnog zakonodavstva donesu novi propisi o glasanju kojima bi se to pravo ograničilo.

Trump je glasao poštom u sklopu izbora u okrugu Palm Beach za senatora i zastupnika tog okruga u parlamentu Floride. U ponedjeljak je na događaju u Memphisu američki predsjednik odbacio takvu opciju, kazavši da je glasanje poštom podložnije prevarama, premda su takve tvrdnje neutemeljene.

- Glasanje putem pošte znači varanje. Ja to zovem varanjem poštom i po tom pitanju moramo nešto poduzeti. I to je dio domovinske sigurnosti - rekao je Trump na okruglom stolu o kriminalu.

Trump je u nedjelju rekao da njegovi kolege republikanci ne bi trebali raditi na postizanju dogovora o financiranju ministarstva domovinske sigurnosti dok demokrati u Kongresu ne odobre zakon - Zakon o zaštiti prava glasanja u Americi (SAVE) - koji od pojedinaca koji se registriraju za glasanje na saveznim izborima zahtijeva da dostave dokaz o američkom državljanstvu.

Istodobno je inzistirao na demokratskom odobrenju ostalih stavki koje želi dodati zakonu, među kojim su zabrana transrodnim ženama da se bave ženskim sportovima, zabrana "transrodnog sakaćenja naše djece" i restrikcija slanja glasačkih listića putem pošte, osim u slučaju bolesti, invaliditeta, vojne službe ili putovanja.

Bijela kuća je izvijestila da je Trump stanovnik Palm Beacha i da sudjeluje na izborima na Floridi, premda uglavnom živi u Bijeloj kući.

- Kao što je predsjednik Trump rekao, Zakon o zaštiti prava glasanja u Americi, također poznat kao SAVE Act ili SAVE America Act, sadrži iznimke za Amerikance koji glasačke listiće poštom mogu slati u slučaju bolesti, invaliditeta, vojnih zadataka ili putovanja, ali univerzalno glasanje poštom ne bi trebalo biti dopušteno jer je vrlo podložno prijevari - napisala je glasnogovornica Bijele kuće Olivia Wales u e-mailu.

No izborne prijevare rijetke su u slučaju glasanja putem pošte. Rutinske metode i decentralizirana priroda američkih izbora jako otežavaju da se bilo tko umiješa, kada su posrijedi glasački listići poslani poštom, kažu stručnjaci.

Nije prvi put da Trump glasa putem pošte. Na međuizborima 2018. glasao je dopisnim putem, što je tada potvrdio glasnogovornik Bijele kuće. Godine 2020. zatražio je dopisni glasački listić, ali je ipak odlučio glasati osobno.