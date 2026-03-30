Obavijesti

News

Komentari 0
U BIJELOJ KUĆI

Trump: Vojska gradi podzemni kompleks ispod plesne dvorane

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Elizabeth Frantz

Američki predsjednik tvrdi da vojska gradi golem podzemni prostor, dok projekt vrijedan stotine milijuna dolara izaziva kontroverze.

Predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da američka vojska planira izgraditi golemi kompleks ispod nove plesne dvorane koju gradi u Bijeloj kući. "Vojska gradi ogroman kompleks ispod plesne dvorane... Plesna dvorana je u odnosu na ono što se gradi ispod - šupa", rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One. Rekao je da su informacije o planu nedavno izašle u javnost "zbog glupe tužbe". Prošlog listopada, Trump je srušio cijelo krilo Bijele kuće buldožerom kako bi izgradio ogromnu plesnu dvoranu za prijeme i državne večere.

Američki predsjednik često i detaljno govori o građevinskim radovima, koji su pokrenuti bez uobičajenih postupaka provjere za promjene krajolika Washingtona.

Projekt plesne dvorane, jedan od najambicioznijih pothvata u Bijeloj kući u više od stoljeća, nastavlja rasti, a njegov privatno financirani proračun udvostručio se s 200 na 400 milijuna dolara.

Želeći ostaviti svoj trag u američkoj prijestolnici, Trump je također preimenovao slavni kulturni centar u "Trump-Kennedy Center" i planira izgraditi slavoluk u Washingtonu inspiriran Slavolukom pobjede u Parizu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026