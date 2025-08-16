Obavijesti

News

Komentari 0
XI KAŽE DA JE KINA STRPLJIVA

Trump: Xi mi je rekao da Kina neće napasti Tajvan dok sam predsjednik SAD-a

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump: Xi mi je rekao da Kina neće napasti Tajvan dok sam predsjednik SAD-a
Foto: Reuters ( ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da mu je kineski predsjednik Xi Jinping rekao da Kina neće napasti Tajvan dok je Trump na dužnosti

Trump je to izjavio u intervjuu za Fox News, uoči razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kina održava velike vojne vježbe oko Tajvana 02:29
Kina održava velike vojne vježbe oko Tajvana | Video: 24sata/reuters

- Reći ću vam, znate, imate vrlo sličnu stvar s predsjednikom Xijem iz Kine i Tajvanom, ali ne vjerujem da postoji mogućnost da se to dogodi dok sam ja ovdje. Vidjet ćemo - rekao je Trump tijekom intervjua za Fox News "Special Report".

- Rekao mi je: 'Nikada to neću učiniti dok ste vi predsjednik.' Predsjednik Xi mi je to rekao, a ja sam rekao: 'Pa, cijenim to', ali je također rekao: 'Ali ja sam vrlo strpljiv, a Kina je vrlo strpljiva' - rekao je Trump.

Trump i Xi održali su telefonski razgovor u lipnju.

Kina Tajvan smatra svojim teritorijem i obećala je "ponovno se ujediniti" s demokratskim i odvojeno upravljanim otokom, silom ako je potrebno. Tajvan se snažno protivi kineskim zahtjevima.

OPASAN MANEVAR Kina 'otjerala' američki razarač u blizini spornoga grebena u Južnom kineskom moru
Kina 'otjerala' američki razarač u blizini spornoga grebena u Južnom kineskom moru

Kinesko veleposlanstvo u Washingtonu u petak je opisalo temu Tajvana kao "najvažnije i najosjetljivije pitanje" u odnosima Kine i SAD-a.

ZA 90 DANA Trump produžio primirje u trgovinskom ratu s Kinom: Vidjet ćemo se što se dogoditi...
Trump produžio primirje u trgovinskom ratu s Kinom: Vidjet ćemo se što se dogoditi...

- Američka vlada trebala bi se pridržavati načela jedne Kine i triju zajedničkih američko-kineskih priopćenja, razborito rješavati pitanja vezana uz Tajvan i ozbiljno štititi odnose Kine i SAD-a te mir i stabilnost u Tajvanskom tjesnacu - rekao je glasnogovornik veleposlanstva Liu Pengyu u izjavi.

'UČIMO IZ SITUACIJA' Tajvan pokreće godišnje vojne vježbe simuliranim napadima na vojno zapovjedništvo
Tajvan pokreće godišnje vojne vježbe simuliranim napadima na vojno zapovjedništvo

Iako je Washington glavni dobavljač oružja i međunarodni podupiratelj Tajvana, SAD - kao i većina zemalja - nema formalne diplomatske veze s otokom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zelenski se oglasio: Podržavam Trumpov prijedlog, to može riješiti ključna pitanja
IZ MINUTE U MINUTU

Zelenski se oglasio: Podržavam Trumpov prijedlog, to može riješiti ključna pitanja

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije pozvan na summit na Aljasci, ali Trump je rekao da bi se sljedeći krug razgovora s Rusijom i Ukrajinom mogao održati vrlo skoro, ako sastanak s Putinom prođe dobro.
Mali Sloba: Ovo je Hrvat koji je rušio Srbiju na prosvjedima, a nas oni u Splitu bacaju u more
OTKRIO IME I PREZIME

Mali Sloba: Ovo je Hrvat koji je rušio Srbiju na prosvjedima, a nas oni u Splitu bacaju u more

Kako je za 24sata rekao veleposlanik Hrvatske u Srbiji Hidajet Biščević, nemaju nikakvih informacija o uhićenju Hrvata u Srbiji
Kako Putin putuje: Ima poseban kovčeg za izmet. S njim je skoro uvijek i 'aktovka sudnjeg dana'
ŠTITOVI, ŠIFRE, MUŠKETIRI...

Kako Putin putuje: Ima poseban kovčeg za izmet. S njim je skoro uvijek i 'aktovka sudnjeg dana'

A jedna od stvari bez koje Putin najčešće ne kreće na put je i 'nuklearni kovčeg', ili 'aktovka sudnjeg dana', kako vam draže...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025