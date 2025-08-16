Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da mu je kineski predsjednik Xi Jinping rekao da Kina neće napasti Tajvan dok je Trump na dužnosti
Trump: Xi mi je rekao da Kina neće napasti Tajvan dok sam predsjednik SAD-a
Trump je to izjavio u intervjuu za Fox News, uoči razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o ruskoj invaziji na Ukrajinu.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Reći ću vam, znate, imate vrlo sličnu stvar s predsjednikom Xijem iz Kine i Tajvanom, ali ne vjerujem da postoji mogućnost da se to dogodi dok sam ja ovdje. Vidjet ćemo - rekao je Trump tijekom intervjua za Fox News "Special Report".
- Rekao mi je: 'Nikada to neću učiniti dok ste vi predsjednik.' Predsjednik Xi mi je to rekao, a ja sam rekao: 'Pa, cijenim to', ali je također rekao: 'Ali ja sam vrlo strpljiv, a Kina je vrlo strpljiva' - rekao je Trump.
Trump i Xi održali su telefonski razgovor u lipnju.
Kina Tajvan smatra svojim teritorijem i obećala je "ponovno se ujediniti" s demokratskim i odvojeno upravljanim otokom, silom ako je potrebno. Tajvan se snažno protivi kineskim zahtjevima.
Kinesko veleposlanstvo u Washingtonu u petak je opisalo temu Tajvana kao "najvažnije i najosjetljivije pitanje" u odnosima Kine i SAD-a.
- Američka vlada trebala bi se pridržavati načela jedne Kine i triju zajedničkih američko-kineskih priopćenja, razborito rješavati pitanja vezana uz Tajvan i ozbiljno štititi odnose Kine i SAD-a te mir i stabilnost u Tajvanskom tjesnacu - rekao je glasnogovornik veleposlanstva Liu Pengyu u izjavi.
Iako je Washington glavni dobavljač oružja i međunarodni podupiratelj Tajvana, SAD - kao i većina zemalja - nema formalne diplomatske veze s otokom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+