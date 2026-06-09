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Trump: Za dva tjedna dolazi totalna pobjeda nad Iranom

Piše Filip Sulimanec,
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Trump: Za dva tjedna dolazi totalna pobjeda nad Iranom
Foto: Nathan Howard

Iran je objavio završetak svojih napada na Izrael, ali je upozorio na „razoran” odgovor ako se izraelske vojne operacije u Libanonu nastave

Nakon što su se Iran i Izrael dogovorili o prekidu najgore eskalacije nasilja među njima otkako je u travnju stupio na snagu prekid vatre, Donald Trump je najavio totalnu pobjedu nad Iranom.

 - Bili smo vrlo čvrst tim i mislim da pobjeđujemo u toj bitci, ali vi ćete je doista dobiti u iduća dva tjedna kada proglasimo potpunu pobjedu - rekao je Trump tijekom telefonskog skupa za senatora Lindseyja Grahama, bliskog republikanskog saveznika.

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U izraelskim napadima diljem južnog Libanona 14 poginulih

 - Bit će to potpuna pobjeda. Dogodit će se vrlo brzo, a cijene nafte naglo će pasti - dodao je.

Ranije u ponedjeljak, Iran je objavio završetak svojih napada na Izrael, ali je upozorio na „razoran” odgovor ako se izraelske vojne operacije u Libanonu nastave.

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Revolucionarna garda VIDEO
Revolucionarna garda | Video: Revolucionarna garda

Izrael nastavlja bombardiranje Libanona, a IDF je pokrenuo ofenzive sjevernije od rijeke Litani. Prema izvještajima vojnih analitičara (poput Alma Research Centra i ACLED-a), samo u prvom tjednu lipnja 2026. IDF je izveo blizu 200 zračnih napada na mete sjeverno od rijeke Litani. Glavni cilj ovih udara je uništavanje infrastrukture Hezbollahove postrojbe „Badr”, koja iz tog područja opskrbljuje borce na samom jugu zemlje.

Izraelski vojni vrh naglašava da je prostor između rijeka Litani i Zahrani ključna meta jer Hezbollah odande koristi napredne bespilotne letjelice i precizne rakete kojima zaobilazi izraelsku obranu na samoj granici.

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Komentari 2
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