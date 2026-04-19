NAJAVIO NOVE PREGOVORE

Trump zaprijetio Iranu: 'Uništit ćemo im elektrane i mostove'

Piše HINA,
Američki predsjednik tvrdi da je Teheran prekršio primirje, najavio nove pregovore u Pakistanu i oštre mjere ako ne dođe do dogovora

Američki predsjednik Donald Trump najavio je u nedjelju da će američki predstavnici biti u Islamabadu u ponedjeljak na novim pregovorima s Iranom te prozvao Teheran da je napadima na brodove blizu Hormuškog tjesnaca "potpuno prekršio primirje". "Moji predstavnici idu u Islamabad, u Pakistan. Bit će tamo sutra navečer na pregovorima", napisao je Trump u dugoj objavi na društvenim mrežama u nedjelju. Prvi krug pregovora između Irana i Sjedinjenih Država u Islamabadu završio je prošlog vikenda bez opipljivih rezultata. Postalo je upitno hoće li se rješenje za kraj rata, koji je počeo napadima SAD-a i Izraela na Iran 28. veljače, moći pronaći prije nego istekne primirje u srijedu.

Sporno pitanje je ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključne plovne rute za globalnu trgovinu naftom.

Iran je u petak objavio da otvara Hormuški tjesnac, što je bio znak napretka u diplomatskim naporima iza kulisa, ali je već u subotu povukao tu odluku nakon što je Trump rekao da će Sjedinjene Države blokirati iranske luke dok se ne postigne mirovni sporazum.

Trump je rekao da Sjedinjene Države "nude vrlo pošten i razuman DOGOVOR". "Nadam se da će ga prihvatiti. Ako to ne učine, Sjedinjene Države će uništiti svaku elektranu i svaki most u Iranu", zaprijetio je američki predsjednik. 

Trump je optužio Iran u nedjelju i za "potpuno kršenje" primirja između dviju zemalja zbog pucnjave na brodove u blizini Hormuškog tjesnaca. Najmanje dva broda prijavila su pucnjavu kada su se približila Hormuzu u subotu. 

"Iran je jučer odlučio ispaliti metke u Hormuškom tjesnacu - potpuno kršenje našeg sporazuma o prekidu vatre!", objavio je Trump u nedjelju ujutro po lokalnom vremenu. "To nije bilo lijepo, zar ne?“, dodao je američki predsjednik u objavi. 

