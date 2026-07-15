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poslao novu prijetnju

Trump zaprijetio Iranu: 'Uništit ćemo vam elektrane i mostove ako ne pristanete na pregovore'

Piše Ivan Jukić,
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Trump zaprijetio Iranu: 'Uništit ćemo vam elektrane i mostove ako ne pristanete na pregovore'
Foto: Evan Vucci
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Njegove izjave dolaze dok SAD i Iran već četvrti dan zaredom razmjenjuju napade, a napetosti na Bliskom istoku nastavljaju rasti

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu novim napadima, poručivši da će američka vojska već idući tjedan gađati mostove i elektrane ako se Teheran ne vrati za pregovarački stol.

- Sljedeći tjedan za njih postaje jako loše. Uništit ćemo sve njihove elektrane. Uništit ćemo sve njihove mostove ako ne sjednu za pregovarački stol i ne počnu pregovarati - rekao je Trump u intervjuu za Fox News.

Njegove izjave dolaze dok SAD i Iran već četvrti dan zaredom razmjenjuju napade, a napetosti na Bliskom istoku nastavljaju rasti.

Trump je poručio i da će energetska infrastruktura biti među posljednjim metama.

- Energetske ciljeve ostavit ću za kraj, ali na kraju ćemo pogoditi i njih - rekao je američki predsjednik.

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Istodobno je otkrio da su američki pregovarači Iranu poslali jasnu poruku.

- Bolje vam je da postignete dogovor ili vam neće ostati ništa - kazao je.

Trumpove prijetnje izazvale su kritike međunarodne zajednice. Nakon što je još u travnju najavio mogućnost napada na iransku civilnu infrastrukturu, visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za ljudska prava Volker Türk upozorio je da namjerni napadi na civile i civilne objekte prema međunarodnom pravu mogu predstavljati ratni zločin.

U međuvremenu su Sjedinjene Države ponovno uvele pomorsku blokadu iranskih luka, a Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) priopćilo je da provodi nove vojne operacije s ciljem slabljenja iranskih sposobnosti za napade na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu.

Iran je, s druge strane, preuzeo odgovornost za napade na dva tankera Ujedinjenih Arapskih Emirata, tvrdeći da su plovila ignorirala upozorenja i pokušala proći kroz minirano područje. Istodobno je Teheran objavio da je gađao američke vojne ciljeve u Bahreinu i Jordanu.

Zbog nastavka sukoba promet kroz Hormuški tjesnac, jednu od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta za izvoz nafte, naglo je pao, dok su cijene nafte ponovno porasle.

Iako je Trump ranije najavljivao uvođenje naknade od 20 posto za sav teret koji prolazi Hormuškim tjesnacem, od te je ideje u međuvremenu odustao. Umjesto toga najavio je velike trgovinske i investicijske sporazume sa zaljevskim državama, uz poruku da će oni biti "golemi" i korisni za obje strane.

Iranske vlasti poručile su kako ih ni vojni pritisak ni gospodarske mjere neće prisiliti na povratak pregovorima te su najavile da će nastaviti štititi svoje interese u Hormuškom tjesnacu.

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