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ENERGETSKI RAT

Trump: Zelenski mi je rekao da će smanjiti napade na rafinerije

Piše Filip Sulimanec,
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Trump: Zelenski mi je rekao da će smanjiti napade na rafinerije
Foto: Kylie Cooper
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Prema Trumpovim riječima, svjetski deficit dizela prvenstveno je posljedica ukrajinskih napada na ruska postrojenja, a ne rata u Iranu.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pristao na smanjenje udara na ruske naftne rafinerije. 

Prema Trumpovim riječima, svjetski deficit dizela prvenstveno je posljedica ukrajinskih napada na ruska postrojenja, a ne rata u Iranu. Zbog toga je od ukrajinskog čelnika zatražio da preispita strategiju napada na energetsku infrastrukturu.

Pregovori dvojice predsjednika održali su se krajem rujna u New Yorku. Pitanje nedostatka dizelskog goriva na svjetskom tržištu i ukrajinskih napada na ruska naftna postrojenja doista se našlo na dnevnom redu tijekom tih razgovora, što je potvrdio i sam Zelenski. Prema izvještaju BBC-ja, Trump je tom prilikom jasno iznio svoje viđenje problema.

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​- Večina problema leži u tome što naftne rafinerije u Rusiji eksplodiraju. To nije toliko bliskoistočni problem, koliko je problem Rusije, jer ratuju međusobno pa Ukrajina uništava postrojenja za dizel. Rekao sam predsjedniku Zelenskom da moraju usporiti s rafinerijama, na što je on odgovorio da će vjerojatno to i učiniti -

Ipak, reakcije iz Kijeva pokazuju nešto drugačiju sliku dogovora. Iako je potvrdio da se o tome razgovaralo, ukrajinski predsjednik izjavio je medijima kako Trump nije tražio jednostrano smanjenje ili potpuni prekid napada.

​- Nije bilo nikakvih zahtjeva za jednostranim prestankom udara s ukrajinske strane -

Zelenski je odmah dodao da Ukrajina samo uzvraća na neprestane ruske napade. Prema njegovom mišljenju, bilo kakvo energetsko primirje s Ruskom Federacijom moguće je jedino ako se obje strane paritetno pridržavaju dogovora. Drugim riječima, Kijev je spreman zaustaviti napade na ruske rafinerije isključivo u slučaju da Moskva prekine sa zračnim udarima na ukrajinsku kritičnu infrastrukturu i energetski sektor.

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