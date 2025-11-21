Obavijesti

OKONČANJE RATA

Trump želi da Kijev prihvati mirovni plan do četvrtka

Piše HINA,
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Washington je Kijevu predstavio plan od 28 točaka koji od Ukrajine traži da preda teritorij, prihvati ograničenja za svoju vojsku te da se odrekne težnji za članstvom u NATO-u

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u radijskom intervjuu da smatra da je četvrtak prikladan rok da Ukrajina prihvati mirovni sporazum koji podupire SAD kako bi se okončao ruski rat u zemlji. 

"Imao sam puno rokova, no ako stvari funkcioniraju, rokovi se produže. No mislim da je četvrtak prikladno vrijeme", rekao je Trump u petak u emisiji na Fox Newsu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dobio je američki plan u četvrtak.

Washington je Kijevu predstavio plan od 28 točaka koji od Ukrajine traži da preda teritorij, prihvati ograničenja za svoju vojsku te da se odrekne težnji za članstvom u NATO-u.

Ranije u petak Zelenski je kazao da se sada "Ukrajina suočava s veoma teškim odabirom: ili izgubiti dostojanstvo ili riskirati gubitak velikog partnera."

Zelenski je rekao da će Kijev blisko surađivati s Washingtonom kako bi pronašao rješenja i ispitao "alternative".

