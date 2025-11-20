Zelenski popušta? Spreman je pregovarati s Trumpom, Europa ne želi davati ustupke Rusiji

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dao je do znanja američkom tajniku za kopnenu vojsku Danu Driscollu da je spreman sjesti za stol s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa i razgovarati o novom mirovnom planu, otkrili su američki i ukrajinski dužnosnici, piše Axios.

Vijest dolazi u trenutku kada iz Washingtona cure informacije o razgovorima sa Rusijom i to o planu prema kojem bi Ukrajina morala predati dio teritorija i smanjiti svoje obrambene snage.

Zelenski je, čini se, prihvatio da se o svemu razgovara, a iz Kijeva poručuju da uskoro očekuju i izravan razgovor s Donaldom Trumpom.

'Nećemo nagrađivati agresiju!'

U Bruxellesu je nastala uzbuna. Visoka predstavnica EU-a Kaja Kallas bez okolišanja je poručila da Europa neće podržati nikakve nagodbe koje idu u korist Moskvi.

- Pritisak mora biti na agresoru, ne na žrtvi. Ako se agresiju nagradi, samo će se ponoviti - rekla je Kallas nakon sastanka ministara vanjskih poslova EU-a.

Poruka je jasna: Europa ima dvije točke, slabljenje Rusije i čvrstu potporu Ukrajini. Ministri su, kažu, već vidjeli slične 'mirovne nacrte' koji padaju u vodu čim se isključe Ukrajinci i Europljani.

Kallas je otkrila i da sankcije rade svoje, ruski izvoz sirove nafte tone, porezni prihodi se urušavaju, a EU priprema nove udare. Posebna meta su tzv. 'brodovi u sjeni' - neosigurani tankeri pod stranim zastavama kojima Rusija pokušava zaobići zabrane. EU ih je već 550 stavila na crnu listu.

'Mir nije predaja!'

- Mir ne smije biti kapitulacija. Ukrajina želi pravedan, trajan mir koji se ne može rušiti novom agresijom - komentirao je francuski ministar Jean-Noel Barrot.

- Žrtvi agresije ne može se diktirati da oslabi svoju obranu - poručio je poljski šef diplomacije Radoslaw Sikorski.

Raspravljalo se i o korištenju zamrznute ruske imovine za financiranje Ukrajine. Najveća prepreka je Belgija, koja drži najveći dio tih sredstava i želi čvrste garancije da neće sama plaćati odštetu ako ruska strana krene u arbitraže.

- Naš uvoz iz Rusije veći je od pomoći Ukrajini za nevjerojatnih 124 milijarde eura. To je sramota - kazala je švedska ministrica Maria Stenergard.

'Državni terorizam'

Tema je bila i niz sabotaža na poljsku željezničku mrežu. Kallas tvrdi da Rusija preko interneta novači sitne kriminalce koji rade prljave poslove za Kremlj.

- Ako želimo to zaustaviti, moramo se pozabaviti kanalima novačenja. Neke države imaju iskustva i moramo razmjenjivati prakse - rekla je.

Dok SAD, Rusija i Ukrajina pripremaju sljedeće poteze, Europa sve glasnije poručuje: bez njezinog i ukrajinskog pristanka – nema dogovora. Ukrajina u međuvremenu čeka ključan razgovor Zelenski–Trump, koji bi mogao preokrenuti igru ili je dodatno zakomplicirati.