Trump želi uvesti carine od 200 % na vina iz EU. Hrvatski vinari: Izvoz u SAD bi nam bio nemoguć

Najava američkog predsjednika Donalda Trumpa da planira uvesti carine od 200 posto na alkohol iz Francuske i drugih europskih zemalja izazvala je nemir i kod hrvatskih vinara, koji su godinama predano radili na izvozu svojih vina u SAD.

Mnogi se nadaju da će Trump, kao što je to znao i prije, promijeniti mišljenje i da do toga neće doći jer bi to za domaće vinare značilo kraj poslovanja s SAD-om.

Do ove Trumpove objave dolazi u posljednjoj eskalaciji globalnih trgovinskih napetosti.

To je njegova reakcija na vijesti da je Europska unija odlučila uvesti porez na uvoz američkog viskija.

- Europska unija, jedno od najneprijateljskijih i najviše zloupotrebljavanih poreznih i tarifnih tijela u svijetu, koja je osnovana s jedinom svrhom iskorištavanja SAD-a, upravo je uvela gadnu carinu od 50% na viski. Ako se ova tarifa odmah ne ukloni, SAD će uskoro uvesti carine od 200% na sva vina, šampanjce i alkoholne proizvode koji stižu iz Francuske i drugih zemalja EU. Ovo će biti sjajno za poslovanje s vinom i šampanjcem u SAD-u - napisao je Trump na Truth Socialu.

Hrvatski vinari šokirani su ovakvim najavama.

- Bio bi nam ogroman udarac da se enormne carine zaista uvedu. To nikako ne bi bilo dobro za našu prodaju u Americi. Nadam se da će EU i Trump postići neki konsenzus jer će u protivnom ovakve carine potpuno poremetiti tržišne odnose. Naime, takvo što ne može proći a da se ne osjeti na tržištu. Pazite, carine od 20 posto bi se osjetile, a ovdje se govori o 200 posto. To ima doslovno isto značenje kao da nam netko kaže: 'Nećete više prodavati svoja vina u SAD-u' - istaknuo je u razgovoru za 24sata Leo Gracin, predsjednik udruženja Vino Dalmacije.

'Nadamo se da do toga neće doći'

Međutim, ipak se, kako kaže, nada da do uvođenja tako visokih carina neće doći.

- S obzirom na Trumpove prijašnje najave pa odustajanja, nadamo se da se to ipak neće ostvariti i da je to samo još jedna u nizu njegovih najava o kojima je poslije promijenio mišljenje - rekao nam je Leo Gracin, koji je naveo kako ima mnogo vinara iz Dalmacije koji izvoze svoja vina na američko tržište.

- Vinarija Bibich iz Šibenika već dugo i dobro posluje na tržištu SAD-a. Isto tako Vina Grgić s Pelješca, čiji su vlasnici u SAD-u - kazao nam je Gracin.

24sata su razgovarala i s Krešimirom Vučkovićem, direktorom Vina Grgić.

- Za ovu Trumpovu najavu tek sam čuo i ono što mogu reći je da se iskreno nadam kako se neće ostvariti. Bio bi to zaista velik udarac na nas, kao i na sve vinare koji izvoze u SAD. Mi smo uoči i tijekom korone dosta radili na tržištu SAD-a. Neki vinari iz Hrvatske su se stvarno dobro probili na to tržište. Tako da će to za nas i sve one koji su ulagali biti velik udarac - rekao nam je direktor tvrtke Vina Grgić.

Iako dodaje kako ne zna tko sve od hrvatskih vinara izvozi na američko tržište, kaže da oni izvoze solidan dio.

- Dugo smo radili na širenju mreže i razvili smo distribuciju na američkom tržištu, tako da bi carine svakako utjecale na našu prodaju. Treba naglasiti kako su naša vina na svjetskom tržištu ionako skupa, a ako se stvarno uvedu ovakve carine, onda će nam to biti nemoguća misija - zaključuje Vučković.