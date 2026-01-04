Venezuela ima oko 20 posto svjetskih rezervi nafte. Kad to stavite u kontekst, mnoge stvari postaju jasnije, rekao je stručnjak za vanjske poslove Denis Avdagić
KAOS U JUŽNOJ AMERICI PLUS+
Trump: 'Želimo nadzirati naftu u Venezueli!' Evo što nam kaže stručnjak o opasnoj 'operaciji'
Čitanje članka: 6 min
SAD će voditi Venezuelu dok ne bude moguće provesti siguran i pravilan prelazak vlasti, objavio je američki predsjednik Donald Trump dan nakon što su američke snage uhitile predsjednika Venezuele Nicolasa Madura i njegovu suprugu Ciliju Flores te ih prevezle u New York, gdje će se suočiti s optužbama za narkoterorizam, urotu za uvoz droge i korupciju. Međutim, Trump nije pojasnio tko će činiti taj "grupni tim niti na koji će način funkcionirati vođenje Venezuele".
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku