Komentari 80
KAOS U JUŽNOJ AMERICI PLUS+

Trump: 'Želimo nadzirati naftu u Venezueli!' Evo što nam kaže stručnjak o opasnoj 'operaciji'

Piše Emirat Asipi,
Čitanje članka: 6 min
Trump: 'Želimo nadzirati naftu u Venezueli!' Evo što nam kaže stručnjak o opasnoj 'operaciji'
Foto: screenshot

Venezuela ima oko 20 posto svjetskih rezervi nafte. Kad to stavite u kontekst, mnoge stvari postaju jasnije, rekao je stručnjak za vanjske poslove Denis Avdagić

SAD će voditi Venezuelu dok ne bude moguće provesti siguran i pravilan prelazak vlasti, objavio je američki predsjednik Donald Trump dan nakon što su američke snage uhitile predsjednika Venezuele Nicolasa Madura i njegovu suprugu Ciliju Flores te ih prevezle u New York, gdje će se suočiti s optužbama za narkoterorizam, urotu za uvoz droge i korupciju. Međutim, Trump nije pojasnio tko će činiti taj "grupni tim niti na koji će način funkcionirati vođenje Venezuele".

Komentari 80
