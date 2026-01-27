Trumpov ICE stiže u Italiju. Imat će posebnu sigurnosnu misiju

Agenti američke Immigration and Customs Enforcement (ICE) imat će sigurnosnu ulogu tijekom nadolazećih Zimskih olimpijskih igara Milano Cortina, prema informacijama koje su lokalnim medijima prenijeli izvori iz američkog veleposlanstva u Rimu. Agencija Associated Press neovisno je potvrdila informacije s dva izvora u veleposlanstvu.

Izvori koji su u utorak potvrdili sudjelovanje ICE-a rekli su da će federalni ICE agenti podržavati diplomatske sigurnosne detalje i neće provoditi nikakve operacije vezane uz imigraciju.

Foto: Seth Herald

Tijekom prethodnih Olimpijskih igara nekoliko saveznih agencija bilo je zaduženo za sigurnost američkih diplomata, uključujući istražnu komponentu ICE-a, nazvanu Homeland Security Investigations, naveli su izvori. Oni nisu mogli biti imenovani jer nemaju ovlaštenje za javne izjave.

Gradonačelnik Milana Giuseppe Sala rekao je da ICE neće biti dobrodošao u njegovom gradu, koji će biti domaćin većine sportova na ledu tijekom Igara od 6. do 22. veljače. Ulogu ICE-a tijekom vikenda izvijestio je talijanski dnevnik il Fatto Quotidiano, što je izazvalo kontradiktorne izjave talijanskih vlasti koje nisu željele potvrditi ulogu agencije.

Talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi rekao je u subotu da nije primio potvrdu o rasporedu ICE-a, ali je dodao da “ne vidim u čemu bi bio problem”, prenijela je novinska agencija ANSA.

Ministarstvo unutarnjih poslova u utorak je ponovilo da SAD nije potvrdio sastav svoje sigurnosne pratnje, ali je naglasilo da “trenutačno nema naznaka da će ICE USA djelovati kao pratnja američkoj delegaciji”.

Potpredsjednik SAD-a JD Vance predvodit će delegaciju koja će sudjelovati na ceremoniji otvaranja 6. veljače. Delegacija će također uključivati Second Lady Ushu Vance i državnog tajnika Marca Rubia, objavila je ranije ovog mjeseca Bijela kuća.