Obavijesti

News

Komentari 0
DOLAZE

Trumpov ICE stiže u Italiju. Imat će posebnu sigurnosnu misiju

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Trumpov ICE stiže u Italiju. Imat će posebnu sigurnosnu misiju
2
Foto: Tim Evans

Izvori koji su u utorak potvrdili sudjelovanje ICE-a rekli su da će federalni ICE agenti podržavati diplomatske sigurnosne detalje i neće provoditi nikakve operacije vezane uz imigraciju

Admiral

Agenti američke Immigration and Customs Enforcement (ICE) imat će sigurnosnu ulogu tijekom nadolazećih Zimskih olimpijskih igara Milano Cortina, prema informacijama koje su lokalnim medijima prenijeli izvori iz američkog veleposlanstva u Rimu. Agencija Associated Press neovisno je potvrdila informacije s dva izvora u veleposlanstvu.

Izvori koji su u utorak potvrdili sudjelovanje ICE-a rekli su da će federalni ICE agenti podržavati diplomatske sigurnosne detalje i neće provoditi nikakve operacije vezane uz imigraciju.

Protest against ICE after federal agents fatally shot a man while trying to detain him, in Minneapolis
Foto: Seth Herald

Tijekom prethodnih Olimpijskih igara nekoliko saveznih agencija bilo je zaduženo za sigurnost američkih diplomata, uključujući istražnu komponentu ICE-a, nazvanu Homeland Security Investigations, naveli su izvori. Oni nisu mogli biti imenovani jer nemaju ovlaštenje za javne izjave.

Gradonačelnik Milana Giuseppe Sala rekao je da ICE neće biti dobrodošao u njegovom gradu, koji će biti domaćin većine sportova na ledu tijekom Igara od 6. do 22. veljače. Ulogu ICE-a tijekom vikenda izvijestio je talijanski dnevnik il Fatto Quotidiano, što je izazvalo kontradiktorne izjave talijanskih vlasti koje nisu željele potvrditi ulogu agencije.

SVE NA JEDNOM MJESTU Raspored ZOI Milano 2026. Evo kada i gdje nastupaju Hrvati
Raspored ZOI Milano 2026. Evo kada i gdje nastupaju Hrvati

Talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi rekao je u subotu da nije primio potvrdu o rasporedu ICE-a, ali je dodao da “ne vidim u čemu bi bio problem”, prenijela je novinska agencija ANSA.

Ministarstvo unutarnjih poslova u utorak je ponovilo da SAD nije potvrdio sastav svoje sigurnosne pratnje, ali je naglasilo da “trenutačno nema naznaka da će ICE USA djelovati kao pratnja američkoj delegaciji”.

Potpredsjednik SAD-a JD Vance predvodit će delegaciju koja će sudjelovati na ceremoniji otvaranja 6. veljače. Delegacija će također uključivati Second Lady Ushu Vance i državnog tajnika Marca Rubia, objavila je ranije ovog mjeseca Bijela kuća.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Seks skandal u vladi Crne Gore! Ovo su direktorica i bivši šef tajne službe čije se snimke šire
OBOJE PODNIJELI OSTAVKU

Seks skandal u vladi Crne Gore! Ovo su direktorica i bivši šef tajne službe čije se snimke šire

Seks skandal trese Vladu Crne Gore. Tužiteljstvo istražuje tko je pustio intimne snimke Direktorice za unaprjeđenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda Mirjane Pajković i bivšeg savjetnika predsjednika Crne Gore Dejana Vukšića, koji je bio i šef tajne službe. Ona je optužila njega, a on nju
Trumpov čovjek za migrante odlazi nakon ubojstva na ulici: U zamjenu stiže 'car za granice'
INCIDENT U MINNESOTI

Trumpov čovjek za migrante odlazi nakon ubojstva na ulici: U zamjenu stiže 'car za granice'

Neposredno nakon pucnjave, Bovino je ustvrdio kako se činilo da je Pretti želio "masakrirati policajce", a njegovi su agenti brzo objavili fotografiju Prettijevog pištolja, sugerirajući da je to opravdalo upotrebu smrtonosne sile
FOTO Objavili fotke huligana Torcide koji su pripremili krvavu zasjedu Delijama kod Tuzle
SA SUĐENJA

FOTO Objavili fotke huligana Torcide koji su pripremili krvavu zasjedu Delijama kod Tuzle

Hajdukovi huligani ušli su u BiH tvrdeći da idu na humanitarni turnir. Dočekali su navijače Crvene zvezde koji su se vraćali s utakmice Europske lige protiv Malmöa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026