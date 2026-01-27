Raspored ZOI Milano 2026. Evo kada i gdje nastupaju Hrvati

Kad i gdje se održavaju Zimske olimpijske igre 2026.?

Zimske olimpijske igre 2026. održavaju se od 6. do 22. veljače 2026. na više lokacija u Milanu, Cortini d'Ampezzu i širem području Lombardije i Veneta. Riječ je o prvom raspršenom zimskom olimpijskom konceptu u kojem se ceremonije i natjecanja odvijaju u više gradova. Sudjeluje više od 2800 sportaša iz 90 zemalja u 16 sporova, među kojima je i debitant: skijaško planinarenje.

Gdje gledati ZOI 2026.?

Odabrani prijenosi i posebne emisije za alpsko skijanjebit će dostupni putem javnog servisa Hrvatske radiotelevizije na 2. programu i platformi HRTi. Prijenosi svih sportova dostupni su i na kanalima Eurosporta unutar platforme HBO Max (uz nadoplatu).

Koji Hrvati nastupaju na ZOI?

Hrvatsku će predstavljati 14 sportaša u četiri sporta. Najjača je delegacija u alpskom skijanju sa šest predstavnika (Zrinka Ljutić, Leona Popović, Pia Vučinić, Filip Zubčić, Samuel Kolega i Istok Rodeš), troje je predstavnika u skijaškom trčanju (Tena Hadžić, Ema Sobol i Marko Skender), troje u biatlonu (Matija Legović, Anika Kožica i Krešimir Crnković) i dvije u brzom klizanju na kratke staze (Valentina Aščić i Katarina Burić).

Raspored nastupa hrvatskih predstavnika na ZOI 2026.

Ceremonija otvorenja (Stadio Giuseppe Meazza, Milano)

6. veljače, 20 sati

Skijaško trčanje (Val di Fiemme)

10 km + 10 km skiatlon/Ž (7. veljače, 13 sati): Tena Hadžić , Ema Sobol

(7. veljače, 13 sati): , 10 km + 10 km skiatlon/M (8. veljače, 12.30): Marko Skender

(8. veljače, 12.30): klasični sprint/Ž (kvalifikacije, 10. veljače, 9.15): Tena Hadžić , Ema Sobol

(kvalifikacije, 10. veljače, 9.15): , klasični sprint/M (kvalifikacije, 10. veljače, 9.55): Marko Skender

(kvalifikacije, 10. veljače, 9.55): klasični sprint/Ž (četvrtfinale, 10. veljače, 11.45): Tena Hadžić , Ema Sobol

(četvrtfinale, 10. veljače, 11.45): , klasični sprint/M (četvrtfinale, 10. veljače, 12.15): Marko Skender

(četvrtfinale, 10. veljače, 12.15): klasični sprint/Ž (polufinale, 10. veljače, 12.45): Tena Hadžić , Ema Sobol

(polufinale, 10. veljače, 12.45): , klasični sprint/M (polufinale, 10. veljače, 12.57): Marko Skender

(polufinale, 10. veljače, 12.57): klasični sprint/Ž (finale, 10. veljače, 13.13): Tena Hadžić , Ema Sobol

(finale, 10. veljače, 13.13): , klasični sprint/M (finale, 10. veljače, 13.25): Marko Skender

(finale, 10. veljače, 13.25): 10 km slobodni start/Ž (12. veljače, 13 sati): Tena Hadžić, Ema Sobol

(12. veljače, 13 sati): Tena Hadžić, 10 km slobodni start/M (13. veljače, 11.45): Marko Skender

(13. veljače, 11.45): 50 km masovni start/M (21. veljače, 11 sati): Marko Skender

(21. veljače, 11 sati): 50 km masovni start/Ž (22. veljače): Tena Hadžić, Ema Sobol

Biatlon (Anterselva, Južni Tirol)

20 km pojedinačno/M (10. veljače, 13.30): Matija Legović , Krešimir Crnković

(10. veljače, 13.30): , 15 km pojedinačno/Ž (11. veljače, 14.15): Anika Kožica

(11. veljače, 14.15): 10 km sprint/M (13. veljače, 14 sati): Matija Legović , Krešimir Crnković

(13. veljače, 14 sati): , 7,5 km sprint/Ž (14. veljače, 14 sati): Anika Kožica

(14. veljače, 14 sati): 12,5 km dohvatno/M (15. veljače, 11.15): Matija Legović , Krešimir Crnković

(15. veljače, 11.15): , 10 km dohvatno/Ž (15. veljače, 14.45): Anika Kožica

(15. veljače, 14.45): 15 km masovni start/M (20. veljače, 14.15): Matija Legović , Krešimir Crnković

(20. veljače, 14.15): , 12,5 km masovni start/Ž (21. veljače, 14.15): Anika Kožica

Alpsko skijanje (Bormio/M, Cortina d'Ampezzo/Ž)

veleslalom/M (14. veljače, 10/13.30): Filip Zubčić , Samuel Kolega , Istok Rodeš

(14. veljače, 10/13.30): , , veleslalom/Ž (15. veljače, 10/13.30): Zrinka Ljutić , Leona Popović , Pia Vučinić

(15. veljače, 10/13.30): , , slalom/M (16. veljače, 10/13.30): Filip Zubčić , Samuel Kolega , Istok Rodeš

(16. veljače, 10/13.30): , , slalom/Ž (18. veljače, 10/13.30): Zrinka Ljutić, Leona Popović, Pia Vučinić

Brzo klizanje na kratke staze (Mediolanum Forum, Milano)

500 metara/Ž (kvalifikacije, 10. veljače, 10.30): Valentina Aščić

(kvalifikacije, 10. veljače, 10.30): 500 metara/Ž (četvrtfinale, 12. veljače, 20.15): Valentina Aščić

(četvrtfinale, 12. veljače, 20.15): 500 metara/Ž (polufinale, 12. veljače, 20.58): Valentina Aščić

(polufinale, 12. veljače, 20.58): 500 metara/Ž (B finale, 12. veljače, 21.26): Valentina Aščić

(B finale, 12. veljače, 21.26): 500 metara/Ž (A finale, 12. veljače, 21.31): Valentina Aščić

(A finale, 12. veljače, 21.31): 1000 metara/Ž (kvalifikacije, 14. veljače, 20.59): Valentina Aščić

(kvalifikacije, 14. veljače, 20.59): 1000 metara/Ž (četvrtfinale, 16. veljače, 11 sati): Valentina Aščić

(četvrtfinale, 16. veljače, 11 sati): 1000 metara/Ž (polufinale, 16. veljače, 11.55): Valentina Aščić

(polufinale, 16. veljače, 11.55): 1000 metara/Ž (B finale, 16. veljače, 12.36): Valentina Aščić

(B finale, 16. veljače, 12.36): 1000 metara/Ž (A finale, 16. veljače, 12.42): Valentina Aščić

(A finale, 16. veljače, 12.42): 1500 metara/Ž (četvrtfinale, 20. veljače, 20.15): Valentina Aščić i Katarina Burić

(četvrtfinale, 20. veljače, 20.15): i 1500 metara/Ž (polufinale, 20. veljače, 21 sat): Valentina Aščić i Katarina Burić

(polufinale, 20. veljače, 21 sat): i 1500 metara/Ž (B finale, 20. veljače, 21.56): Valentina Aščić i Katarina Burić

(B finale, 20. veljače, 21.56): i 1500 metara/Ž (A finale, 20. veljače, 22.03): Valentina Aščić i Katarina Burić

Ceremonija zatvaranja (Arena Verona)

22. veljače, 20 sati