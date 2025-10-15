Trumpov kongresnik dobio je zabranu pristupa. Bivšoj ženi prijetio: 'Još imam one snimke'

Sudac na Floridi izdao je zabranu prilaska američkom kongresniku Coryju Millsu, republikancu iz Floride, nakon što ga je njegova bivša djevojka, aktualna Miss Sjedinjenih Američkih Država Lindsey Langston, optužila za višemjesečno uznemiravanje i prijetnje objavom eksplicitnih videozapisa.

Foto: Orlando Sentinel

Sudac proglasio Millsovo svjedočenje "nevjerodostojnim"

Državni sudac Fred Koberlein Jr. u svojoj je presudi, donesenoj u utorak, naveo kako je Langston pružila dovoljno dokaza da ima "razuman razlog vjerovati da je u neposrednoj opasnosti da postane žrtva novog čina nasilja u vezi", konkretno kibernetičkog uhođenja prema zakonima Floride.

Sudac je u potpunosti odbacio obranu kongresnika Millsa, ocijenivši njegovo svjedočenje o intimnim snimkama "nevjerodostojnim".

"Čak i da je svjedočenje tuženika bilo istinito, njegov je odgovor nevažan jer nisu predočeni dokazi koji bi sugerirali da je podnositeljica zahtjeva [Langston] znala da tuženik više ne posjeduje njihove intimne videozapise", stoji u sudskoj odluci.

Zabrana, koja ostaje na snazi do siječnja 2026., strogo nalaže 45-godišnjem Millsu da se ne smije približiti Langston na udaljenost manju od 150 metara od njezina doma ili radnog mjesta.

Također mu je zabranjeno bilo kakvo kontaktiranje te spominjanje njezina imena na društvenim mrežama.

Prijetnje i uznemirujuće poruke

Tijekom saslušanja, Langston, koja je ujedno i članica odbora Republikanske stranke na Floridi, svjedočila je o strahu koji osjeća prema bivšem suprugu. Veza je započela u studenom 2021., kada je ona imala 22, a on 41 godinu.

Prema njezinim riječima, prekinula je vezu u veljači 2025. nakon što je otkrila da Mills ima još jednu djevojku te nakon medijskih izvještaja o navodnom fizičkom sukobu u koji je kongresnik bio umiješan u Washingtonu.

Kao dokaz, Langston je priložila niz poruka koje joj je Mills slao u svibnju i lipnju, unatoč njezinim opetovanim (najmanje 11 puta) molbama da je ostavi na miru. U jednoj od poruka od 15. svibnja, Mills je napisao:

"Možda bi trebala reći svakom tipu s kojim izlaziš da, ako se sretnemo bilo kada, bolje mu je da se pripremi".

Istog dana poslao je i poruku koja je protumačena kao izravna prijetnja: "Mogu mu poslati i nekoliko tvojih videa. O, da, još ih imam."

Foto: Instagram

Neobična obrana i pozadina skandala

Cory Mills je na sudu pokušao umanjiti težinu svojih poruka. Tvrdio je da nikome nije prijetio. Što se tiče prijetnje videozapisima, njegova je obrana bila da nije mislio na intimne snimke, već na videozapise na kojima Langston peče kolače u pregači, a koje je navodno htio pokazati njezinim potencijalnim partnerima kako bi dokazao da su još uvijek u vezi.

Također je izjavio da više nema pristup eksplicitnim snimkama jer mu se telefon oštetio. Sudac je takva objašnjenja nazvao "teško razumljivima i većinom neshvatljivima", posebno s obzirom na to da je Mills u vrijeme slanja poruka, prema vlastitom priznanju, živio s drugom djevojkom.

Ovaj skandal samo je jedan u nizu kontroverzi koje prate Millsa, kongresnika u drugom mandatu, čiju je kampanju vodio James Blair, sadašnji zamjenik šefa osoblja predsjednika Donalda Trumpa. Protiv Millsa se vodi i etička istraga zbog mogućeg sukoba interesa vezanog uz ugovore s saveznom vladom. Mills je odbacio sve optužbe u tim slučajevima.

Presuda o zabrani prilaska predstavlja ozbiljan udarac za imidž republikanskog kongresnika, a sudac je zaključio kako su Millsove poruke bile "namijenjene izazivanju znatnog emocionalnog stresa" kod Langston.

Kongresnikov ured za sada nije komentirao odluku suda.

