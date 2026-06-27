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usred toplinskog vala

Trumpov ministar poručio Europi: 'Prestanite se žaliti, hladnoća je opasnija od vrućine'

Piše Ivan Jukić,
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Trumpov ministar poručio Europi: 'Prestanite se žaliti, hladnoća je opasnija od vrućine'
Foto: Kylie Cooper

Rekordne temperature posljednjih su dana zahvatile brojne europske gradove. Zbog velikih vrućina zatvarane su škole, otežan je promet, a elektroenergetske mreže rade pod povećanim opterećenjem

Dok se velik dio Europe suočava s rekordnim temperaturama, zatvaranjem škola, problemima u prometu i upozorenjima na opasnost po zdravlje, američki ministar energetike Chris Wright izazvao je burne reakcije porukom da bi se Europa trebala prestati žaliti na vrućine. Govoreći putem videoveze na konferenciji Saveza za odgovorno građanstvo, Wright je ustvrdio da su niske temperature znatno opasnije od visokih.

- Zimi uvijek umire više ljudi nego ljeti, jer je hladnoća daleko smrtonosnija od vrućine - rekao je Wright.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada europske zemlje bilježe nove temperaturne rekorde, a vlasti upozoravaju građane na ozbiljne zdravstvene rizike. Prema podacima koje navodi Politico, toplinski valovi tijekom 2022. godine odnijeli su više od 60.000 života u Europi.

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Iako je hladnoća i dalje uzrok većeg broja smrtnih slučajeva u pojedinim europskim državama, klimatski stručnjaci upozoravaju da su toplinski valovi sve učestaliji, intenzivniji i smrtonosniji zbog klimatskih promjena. U Sjedinjenim Američkim Državama upravo je ekstremna vrućina vodeći uzrok smrti povezan s vremenskim prilikama.

Rekordne temperature posljednjih su dana zahvatile brojne europske gradove. Zbog velikih vrućina zatvarane su škole, otežan je promet, a elektroenergetske mreže rade pod povećanim opterećenjem. U Francuskoj je, prema dostupnim podacima, više od 50 ljudi izgubilo život pokušavajući se rashladiti u vodi.

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Wright je u govoru ponovno branio korištenje fosilnih goriva te istaknuo da klimatske promjene smatra dugoročnim problemom koji će se, kako tvrdi, riješiti razvojem novih tehnologija. Njegovi stavovi razlikuju se od europskog pristupa, koji posljednjih godina ubrzava ulaganja u obnovljive izvore energije i smanjenje emisija stakleničkih plinova.

S druge strane, europski dužnosnici upozoravaju kako sve češći toplinski valovi potvrđuju potrebu za još odlučnijom borbom protiv klimatskih promjena i prilagodbom na sve ekstremnije vremenske uvjete.

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