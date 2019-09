Trumpov napad: Adama Schiffa bi trebalo uhititi zbog izdaje?

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je pojačao svoje napade na zastupnika Adama Schiffa koji vodi istragu za njegov opoziv, sugerirajući da bi mogao biti uhićen zbog "izdaje".

Taj će komentar sigurno izazvati dodatne kritike Trumpovog odnosa prema skandalu proizašlom iz njegovog telefonskog razgovora s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem u kojem ga je tražio da istraži demokratskog rivala Joea Bidena i njegovog sina.

Taj je telefonski poziv bio tema i pritužbe zviždača u obavještajnoj zajednici koja je pokrenula zabrinutost da je Trump htio iskoristiti pitanje američke financijske pomoći Ukrajini zbog političke usluge.

Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason?