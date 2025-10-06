Trumpov plan za Gazu: Izrael i Hamas počinju pregovore

Uoči očekivanog prekida vatre u sukobu u Gazi, predstavnici Izraela i islamističke skupine Hamas trebali bi se u ponedjeljak sastati u Egiptu kako bi razgovarali o mirovnom planu koji je predložio američki predsjednik Donald Trump. Pokušat će finalizirati sporazum na temelju plana od 20 točaka koji je Trump objavio prije tjedan dana. Egipatsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će početni fokus razgovora, koji će se voditi putem posrednika, biti postizanje dogovora o oslobađanju preostalih talaca koje militanti drže u Gazi u zamjenu za palestinske zatvorenike u Izraelu.

Hamas je priopćio da će na sastanak u crvenomorskom ljetovalištu Šarm el-Šeiku otputovati izaslanstvo koje predvodi njegov iskusni pregovarač Halil al-Haja, dok će izraelsko izaslanstvo voditi ministar za strateška pitanja Ron Dermer.

S američke strane sudjeluju posebni izaslanik Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naglasio je da su Izrael i Sjedinjene Države odlučni ograničiti neizravne pregovore s Hamasom na samo nekoliko dana.

Egipat, Katar i SAD posreduju u sukobu između Izraela i Hamasa.

Hamas je u petak objavio da će prihvatiti dijelove Trumpova plana. Trump je zatim pozvao Izrael da odmah prestane bombardirati Pojas Gaze, ali izraelski napadi na enklavu su se nastavili.

Nekoliko ključnih pitanja ostaje neriješeno u Trumpovu sveobuhvatnom mirovnom planu, uključujući razoružanje Hamasa, koje je skupina do sada odbacivala, kao i povlačenje izraelskih trupa.