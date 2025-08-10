Obavijesti

GORI RAFINERIJA

Ukrajinci udarili duboko u Rusiji. Gori Saratov

Piše HINA,
Foto: X/screenshot

Ukrajinski mediji, uključujući medijsku kuću RBK-Ukrajina, izvijestili su da je rafinerija nafte u gradu Saratovu, administrativnom središtu regije, u plamenu nakon napada dronom.

Jedna je osoba poginula, a nekoliko stanova i industrijsko postrojenje oštećeni su u napadu ukrajinskog drona na južnorusku regiju Saratov, objavio je u nedjelju guverner.

Snimke na društvenim mrežama pokazuju gusti crni dim koji se diže iznad onoga što je izgledalo kao industrijska zona. 

Guverner Saratova Roman Busargin objavio je na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram da su stanovnici evakuirani nakon što su krhotine uništenog drona oštetili tri stana u noćnom napadu.

"Nekoliko stanovnika je trebalo liječničku pomoć", rekao je Busargin. "Pomoć je pružena na licu mjesta, a jedna osoba je hospitalizirana. Nažalost, jedna osoba je umrla."

Ruske jedinice protuzračne obrane uništile su 121 ukrajinski dron tijekom noći, uključujući osam iznad Saratovske regije, priopćilo je ministarstvo obrane koje izvještava samo o tome koliko je dronova srušila njihova obrana, ali ne i o ukupnom broju lansiranih raketa.

Busargin nije precizirao o kakvom se industrijskom objektu radi.

Rafinerija u vlasništvu Rosnjefta u gradu Saratovu bila je prisiljena obustaviti rad ranije ove godine iz sigurnosnih razloga nakon napada ukrajinskih dronova, rekli su izvori iz industrije za Reuters.

Ruski Telegram kanal SHOT, koji često objavljuje informacije iz izvora u sigurnosnim službama, izvijestio je o osam eksplozija koje su se čule iznad Saratova i Engelsa, gradova razdvojenih rijekom Volgom.

Ruska uprava za civilno zrakoplovstvo Rosavijacija objavila je na Telegramu da su letovi u i iz Saratova obustavljeni oko dva sata ujutro u nedjelju zbog ugrožene sigurnosti zračnog prometa.

Obje strane negiraju da su ciljale civile u svojim napadima na teritorij jedne druge u ratu koji je Rusija započela potpunom invazijom na Ukrajinu u veljači 2022.

Kijev tvrdi da su njegovi napadi unutar Rusije usmjereni na uništavanje infrastrukture koja je ključna za ratne napore Moskve, uključujući energetsku i vojnu infrastrukturu, te da su odgovor na kontinuirane ruske napade.

