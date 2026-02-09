Obavijesti

NAKON PET GODINA

Trumpov pristaša i medijski tajkun dobio 20 godina zatvora u Hong Kongu: Tri su optužbe

HINA
Trumpov pristaša i medijski tajkun dobio 20 godina zatvora u Hong Kongu: Tri su optužbe
Presuda dolazi nakon gotovo pet godina dugog pravnog procesa

Medijski tajkun iz Hong Konga Jimmy Lai u ponedjeljak je osuđen na ukupno 20 godina zatvora zbog tri optužbe, koje uključuju dvije točke za urotu radi suradnje sa stranim silama i jednu točku za objavljivanje pobunjivačkih materijala.

Suđenje je bilo najistaknutiji slučaj nacionalne sigurnosti u tom financijskom središtu. Presuda dolazi nakon gotovo pet godina dugog pravnog procesa. Lai, osnivač danas ugašenih novina Apple Daily, proglašen je krivim po sve tri točke 15. prosinca, a prvi put je uhićen u kolovozu 2020. godine.

Hong Kong media tycoon Jimmy Lai to be sentenced in the landmark national security trial
Sud u Hong Kongu istaknuo je da je presuda povećana zbog činjenice da je Lai bio glavni organizator i pokretačka snaga zavjera za suradnju sa stranim silama. Sud je također ocijenio da su njegovi prekršaji teške prirode, a zavjere spadaju u najozbiljniju kategoriju te da su zavjere za suradnju sa stranim silama bile dobro planirane i promišljene.

Sud nije sklon smanjenju kazne zbog Laijevog zdravstvenog stanja. Laijev odvjetnik nije želio komentirati hoće li uložiti žalbu.

