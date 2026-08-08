Trumpov saveznik Abelardo De La Espriella prisegnuo za novog predsjednika Kolumbije

Desno orijentirani odvjetnik Abelardo De La Espriella u petak je prisegnuo kao novi predsjednik Kolumbije, nakon što je u lipnju pobijedio u drugom krugu izbora obećavši obračun s naoružanim skupinama, smanjenje državnog aparata za čak 40 % te oživljavanje sektora nafte i plina.

"Zaklinjem se pred Bogom i obećavam narodu da ću vjerno poštovati Ustav i zakone Kolumbije”, izjavio je taj 48-godišnjak, politički novak, tijekom svečanosti u Caliju (na jugozapadu zemlje).

De La Espriella (48), saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, tijekom svoje odvjetničke karijere zastupao je poznate desničarske paravojne skupine.

Na dužnost stupa nakon prvog ljevičarskog predsjednika u povijesti zemlje, Gustava Petra, a mandat mu traje četiri godine.

Čovjek kojeg vole zvati „El Tigre” namjerava okončati mirovne pregovore putem kojih je njegov prethodnik bezuspješno pokušavao dogovoriti razoružanje organizacija uključenih u trgovinu drogom u zemlji koja je vodeći svjetski proizvođač kokaina.

De La Espriella, koji je u lipnju tijesno pobijedio u drugom krugu predsjedničkih izbora, zatražio je da se svečanost polaganja prisege ne održi u glavnom gradu Kolumbije Bogoti nego u Kaliju iako je taj grad blizu područja gdje djeluju pobunjeničke grupe. Ranije je objavljeno da će za sigurnost brinuti oko 11.000 vojnika, a vlasti su uvele i zonu zabrane letova dronova iznad Calija i okolnih područja, nakon što su pobunjeničke skupine ranije koristile dronove za napade eksplozivom. Inauguraciji su prisustvovali brojni strani dužnosnici.