Obavijesti

News

Komentari 0
ODVJETNIK S DESNICE

Trumpov saveznik Abelardo De La Espriella prisegnuo za novog predsjednika Kolumbije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trumpov saveznik Abelardo De La Espriella prisegnuo za novog predsjednika Kolumbije
Foto: Luisa Gonzalez
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Abelardo De La Espriella (48), saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, tijekom svoje odvjetničke karijere zastupao je poznate desničarske paravojne skupine.

Desno orijentirani odvjetnik Abelardo De La Espriella u petak je prisegnuo kao novi predsjednik Kolumbije, nakon što je u lipnju pobijedio u drugom krugu izbora obećavši obračun s naoružanim skupinama, smanjenje državnog aparata za čak 40 % te oživljavanje sektora nafte i plina.

"Zaklinjem se pred Bogom i obećavam narodu da ću vjerno poštovati Ustav i zakone Kolumbije”, izjavio je taj 48-godišnjak, politički novak, tijekom svečanosti u Caliju (na jugozapadu zemlje).

VRATILI IH KUĆI Kolumbijski karteli šalju svoje narkose u Ukrajinu. Žele naučiti ratovati s dronovima
Kolumbijski karteli šalju svoje narkose u Ukrajinu. Žele naučiti ratovati s dronovima

De La Espriella (48), saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, tijekom svoje odvjetničke karijere zastupao je poznate desničarske paravojne skupine.

Na dužnost stupa nakon prvog ljevičarskog predsjednika u povijesti zemlje, Gustava Petra, a mandat mu traje četiri godine.

Čovjek kojeg vole zvati „El Tigre” namjerava okončati mirovne pregovore putem kojih je njegov prethodnik bezuspješno pokušavao dogovoriti razoružanje organizacija uključenih u trgovinu drogom u zemlji koja je vodeći svjetski proizvođač kokaina.

De La Espriella, koji je u lipnju tijesno pobijedio u drugom krugu predsjedničkih izbora, zatražio je da se svečanost polaganja prisege ne održi u glavnom gradu Kolumbije Bogoti nego u Kaliju iako je taj grad blizu područja gdje djeluju pobunjeničke grupe. Ranije je objavljeno da će za sigurnost brinuti oko 11.000 vojnika, a vlasti su uvele i zonu zabrane letova dronova iznad Calija i okolnih područja, nakon što su pobunjeničke skupine ranije koristile dronove za napade eksplozivom. Inauguraciji su prisustvovali brojni strani dužnosnici.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Ministarstvo o sudaru vlakova: Žena na intenzivnoj, šestero ljudi teško ozlijeđeno
POLICIJA NA TERENU

VIDEO Ministarstvo o sudaru vlakova: Žena na intenzivnoj, šestero ljudi teško ozlijeđeno

Između kolodvora Sveti Ivan Žabno - Gradec kod Bjelovara došlo je do sudara teretnog vlaka HŽ Carga i putničkog vlaka HŽ putničkog prijevoza. U vlaku je bilo 20-ak putnika, teže je ozlijeđen strojovođa
TURISTI IZ PAKLA Nijemci u Istri mu zapalili apartman! Vlasnik: 'Ovo je danas postala tortura'
UŽAS KRAJ POREČA

TURISTI IZ PAKLA Nijemci u Istri mu zapalili apartman! Vlasnik: 'Ovo je danas postala tortura'

Posjetili smo Markicu Kikića (63) koji je iznajmio apartman gostima iz Njemačke. Doveli su prijatelje i partijali. Roštiljali su, a onda mu zapalili apartman. Očajan je...
KAOS NA A1! Zbog nesreće zatvorili autocestu: 'Kolona prema Zagrebu je oko 9 km...'
SUDAR DVA KAMIONA

KAOS NA A1! Zbog nesreće zatvorili autocestu: 'Kolona prema Zagrebu je oko 9 km...'

Na 10. kilometru autoceste kolona u smjeru Zagreba duga je oko 9 kilometara, dok je u smjeru mora kolona duga oko tri kilometra

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026