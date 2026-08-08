Abelardo De La Espriella (48), saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, tijekom svoje odvjetničke karijere zastupao je poznate desničarske paravojne skupine.
Trumpov saveznik Abelardo De La Espriella prisegnuo za novog predsjednika Kolumbije
Desno orijentirani odvjetnik Abelardo De La Espriella u petak je prisegnuo kao novi predsjednik Kolumbije, nakon što je u lipnju pobijedio u drugom krugu izbora obećavši obračun s naoružanim skupinama, smanjenje državnog aparata za čak 40 % te oživljavanje sektora nafte i plina.
"Zaklinjem se pred Bogom i obećavam narodu da ću vjerno poštovati Ustav i zakone Kolumbije”, izjavio je taj 48-godišnjak, politički novak, tijekom svečanosti u Caliju (na jugozapadu zemlje).
De La Espriella (48), saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, tijekom svoje odvjetničke karijere zastupao je poznate desničarske paravojne skupine.
Na dužnost stupa nakon prvog ljevičarskog predsjednika u povijesti zemlje, Gustava Petra, a mandat mu traje četiri godine.
Čovjek kojeg vole zvati „El Tigre” namjerava okončati mirovne pregovore putem kojih je njegov prethodnik bezuspješno pokušavao dogovoriti razoružanje organizacija uključenih u trgovinu drogom u zemlji koja je vodeći svjetski proizvođač kokaina.
De La Espriella, koji je u lipnju tijesno pobijedio u drugom krugu predsjedničkih izbora, zatražio je da se svečanost polaganja prisege ne održi u glavnom gradu Kolumbije Bogoti nego u Kaliju iako je taj grad blizu područja gdje djeluju pobunjeničke grupe. Ranije je objavljeno da će za sigurnost brinuti oko 11.000 vojnika, a vlasti su uvele i zonu zabrane letova dronova iznad Calija i okolnih područja, nakon što su pobunjeničke skupine ranije koristile dronove za napade eksplozivom. Inauguraciji su prisustvovali brojni strani dužnosnici.
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