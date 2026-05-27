Trumpov UFC: Ispred Bijele kuće gradi se kavez za borbe

Radnici na Južnom travnjaku ispred Bijele kuće podižu kavez u obliku oktogona koji će sljedećeg mjeseca ugostiti UFC borbu, čime se obilježava 250. obljetnica SAD-a i 80. rođendan Donalda Trumpa.

Fotografije pokazuju prve konture kako bi dovršeni borilački prostor, ograđen žičanom ogradom, trebao izgledati uoči događaja koji će se održati 14. lipnja. Bit će okružen crvenom, bijelom i plavom pozornicom ispod visokog luka s uzorcima zvijezda i pruga te dvama velikim ekranima koji će uživo prenositi akciju.

Kavez i pozornica bit će okruženi tisućama privremenih sjedala, uključujući i prostor uz sami ring za cijeli vojni orkestar koji cijelu scenu može popratiti glasnom glazbom.

Ovaj je projekt dio niza događaja kojima se slavi 250. obljetnica potpisivanja Deklaracije o neovisnosti 4. srpnja 1776. Ostali planirani događaji uključuju utrku IndyCar-a koja će prolaziti pokraj Bijele kuće i Veliki američki državni sajam (Great American State Fair) na National Mallu.

Trump je izjavio da će dovršeni UFC projekt uključivati „arenu s 5000 sjedećih mjesta tik ispred ulaznih vrata Bijele kuće”. Dodatni veliki ekrani koji će prenositi borbe bit će postavljeni u parku na obližnjem Ellipseu, a UFC je objavio da planira podijeliti čak 85.000 besplatnih ulaznica kako bi smjestio gledatelje na obje lokacije.

„Nikada nisam vidio da netko nešto želi toliko koliko ljudi žele te ulaznice”, rekao je nedavno Trump o potražnji za prisustvovanjem UFC borbi, dodajući: „To će biti nešto posebno.”

Brazilac Alex Pereira suočit će se s Francuzom Cirylom Ganeom za privremeni naslov UFC-ovog prvaka u teškoj kategoriji. Nakon toga, španjolsko-gruzijski prvak u lakoj kategoriji Ilia Topuria borit će se protiv privremenog prvaka Justina Gaethjea, koji je jedan od tek dvojice Amerikanaca što trenutačno drže barem dio od UFC-ovih 11 šampionskih pojaseva.