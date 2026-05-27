250 GODINA AMERIKE

Trumpov UFC: Ispred Bijele kuće gradi se kavez za borbe

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Jonathan Ernst

Trump je izjavio da će dovršeni UFC projekt uključivati „arenu s 5000 sjedećih mjesta tik ispred ulaznih vrata Bijele kuće

Radnici na Južnom travnjaku ispred Bijele kuće podižu kavez u obliku oktogona koji će sljedećeg mjeseca ugostiti UFC borbu, čime se obilježava 250. obljetnica SAD-a i 80. rođendan Donalda Trumpa. 

Fotografije pokazuju prve konture kako bi dovršeni borilački prostor, ograđen žičanom ogradom, trebao izgledati uoči događaja koji će se održati 14. lipnja. Bit će okružen crvenom, bijelom i plavom pozornicom ispod visokog luka s uzorcima zvijezda i pruga te dvama velikim ekranima koji će uživo prenositi akciju.

Construction is underway on a temporary arena that will host the UFC Freedom 250 at the White House in Washington
Foto: Jonathan Ernst

Kavez i pozornica bit će okruženi tisućama privremenih sjedala, uključujući i prostor uz sami ring za cijeli vojni orkestar koji cijelu scenu može popratiti glasnom glazbom.

Trump poslije pregleda poručio da mu je zdravlje 'savršeno'

Ovaj je projekt dio niza događaja kojima se slavi 250. obljetnica potpisivanja Deklaracije o neovisnosti 4. srpnja 1776. Ostali planirani događaji uključuju utrku IndyCar-a koja će prolaziti pokraj Bijele kuće i Veliki američki državni sajam (Great American State Fair) na National Mallu.

UFC Freedom 250 stage during assembly on the South Lawn of the White House in Washington, DC
Foto: Nathan Howard

Trump je izjavio da će dovršeni UFC projekt uključivati „arenu s 5000 sjedećih mjesta tik ispred ulaznih vrata Bijele kuće”. Dodatni veliki ekrani koji će prenositi borbe bit će postavljeni u parku na obližnjem Ellipseu, a UFC je objavio da planira podijeliti čak 85.000 besplatnih ulaznica kako bi smjestio gledatelje na obje lokacije.

UFC Freedom 250 stage during assembly on the South Lawn of the White House in Washington, DC
Foto: Nathan Howard

„Nikada nisam vidio da netko nešto želi toliko koliko ljudi žele te ulaznice”, rekao je nedavno Trump o potražnji za prisustvovanjem UFC borbi, dodajući: „To će biti nešto posebno.”

Brazilac Alex Pereira suočit će se s Francuzom Cirylom Ganeom za privremeni naslov UFC-ovog prvaka u teškoj kategoriji. Nakon toga, španjolsko-gruzijski prvak u lakoj kategoriji Ilia Topuria borit će se protiv privremenog prvaka Justina Gaethjea, koji je jedan od tek dvojice Amerikanaca što trenutačno drže barem dio od UFC-ovih 11 šampionskih pojaseva.

