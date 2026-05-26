JAVNOST ZABRINUTA

Trump poslije pregleda poručio da mu je zdravlje 'savršeno'

Piše HINA,
Foto: Elizabeth Frantz

Američki predsjednik Donald Trump obavio je pregled u vojnom medicinskom centru Walter Reed, dok su raniji zdravstveni detalji i fotografije potaknuli nova pitanja o njegovu stanju.

Američki predsjednik Donald Trump, koji sljedeći mjesec puni 80 godina, izjavio je da je "sve savršeno" nakon što je u utorak obavio liječnički pregled u Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed. Američki predsjednik nije naveo nikakve pojedinosti u kratkoj objavi na Truth Socialu u kojoj je rekao da je pregled gotov. Trump se često predstavlja kao energičniji i u boljoj formi od Joea Bidena, svog demokratskog prethodnika koji je prošle godine napustio dužnost u 82. godini. Ipak, nedavne fotografije koje prikazuju osip na vratu otvorile su pitanja o Trumpovom zdravlju, nakon slika natečenih gležnjeva i modrica na ruci prekrivenih šminkom iz srpnja 2025.

PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA SKRB Trump danas ide na već treći liječnički pregled u 13 mjeseci
Trump danas ide na već treći liječnički pregled u 13 mjeseci

Trump, koji rođendan slavi 14. lipnja, postao je u siječnju 2025. kada je preuzeo mandat najstarija osoba koja je zavladala Bijelom kućom.

Posjet Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed bio je Trumpov treći liječnički pregled u 13 mjeseci.

