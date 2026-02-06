TRUMPOVA AMERIKA Snimka američkog maršala kako udara psa i lomi mu rebro šokirala sve

Video koji prikazuje američkog saveznog maršala kako tijekom uhićenja u Memphisu, Tennessee, udara malenog psa, postala je viralna i potaknula lavinu bijesnih reakcija na društvenim mrežama. Pas je, prema navodima vlasnice, zadobio slomljeno rebro, a rasprava se posebno rasplamsala na društvenim mrežama i Redditu.

- Znam da se u svijetu događa puno s*anja i ljudi umiru, ali ovo... zašto udaraš pse? Što ti se, kvragu, događa u životu da misliš da trebaš udariti psa, napisao je jedan korisnik, a objava je u kratkom roku prikupila više od 1800 glasova i stotine komentara.

"Kukavice se iživljavaju na slabijima"

Komentari ispod objave bili su gotovo jednoglasni u osudi. Mnogi su iskazali gađenje prema postupku policajca, nazivajući ga kukavičkim i brutalnim. "Kukavice. Jedini način da se osjećaju velikima je da zlostavljaju najslabije", napisao je jedan od najpopularnijih komentara. Drugi je sarkastično primijetio: "Ovaj pas izgleda baš opasno. Nema potrebe za ovom razinom agresije prema psiću. Jebene kukavice". Rasprava je brzo poprimila i politički ton, pri čemu su neki korisnici povezali incident s trenutnom administracijom i političkom klimom u zemlji. Često se spominjala i guvernerka Kristi Noem, poznata po kontroverznoj priči o usmrćivanju vlastitog psa, a neki su komentirali da bi ona vjerojatno "odlikovala" ovog agenta.

Uz zgražanje, korisnici su pozivali na konkretne akcije, tražeći identifikaciju i kazneni progon odgovornog maršala.

"Treba ga optužiti za zlostavljanje životinja, bez pitanja", i "Objavite mu ime i lice, progonite ga", samo su neki od poziva. Ipak, mnogi su izrazili duboki cinizam prema pravosudnom sustavu.

Objašnjenje izazvalo još veći bijes

Incident se dogodio tijekom operacije usmjerene na uhićenje bjegunaca. Meta je bio Jaquize Henderson, tražen zbog provale. Služba američkih maršala (USMS) objavila je priopćenje u kojem brani postupak svog zamjenika. Naveli su da je pas bio "nekontroliran i agresivan" te da je "više puta pokušao napasti" službenog policijskog psa na terenu.

Udarac su opisali kao "krajnju mjeru u djeliću sekunde, poduzetu kako bi se spriječila opasna situacija".

Vlasnica psa, Emma Hollingsworth, podijelila je snimku i potvrdila da je veterinar dijagnosticirao slomljeno rebro.

