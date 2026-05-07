STIGLA JE DJEVOJČICA!

Trumpova glasnogovornica rodila, ide na porodiljni dopust

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Kevin Lamarque

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rodila je djevojčicu i odlazi na porodiljni dopust na zasad još nepoznato vremensko razdoblje, javili su u četvrtak američki mediji.

Leavitt (28) je objavila u četvrtak da je njezina kći Viviana, ili skraćeno "Vivi", rođena 1. svibnja.

Ona je prva glasnogovornica Bijele kuće koja je rodila dok je bila na dužnosti.

"Savršena je i zdrava, a njezin stariji brat se rado prilagođava životu sa svojom novom sestrom", napisala je Leavitt u objavi na društvenim mrežama, uz fotografiju s djevojčicom.  "Uživamo u svakom trenutku u našem blaženom mjehuriću s novorođenom bebom."

Leavitt je zahvalila onima koji su se molili za nju tijekom trudnoće, rekavši da ih je "zaista osjećala tijekom cijelog iskustva".  

