Leavitt je zahvalila onima koji su se molili za nju tijekom trudnoće, rekavši da ih je "zaista osjećala tijekom cijelog iskustva"
Trumpova glasnogovornica rodila, ide na porodiljni dopust
Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rodila je djevojčicu i odlazi na porodiljni dopust na zasad još nepoznato vremensko razdoblje, javili su u četvrtak američki mediji.
Leavitt (28) je objavila u četvrtak da je njezina kći Viviana, ili skraćeno "Vivi", rođena 1. svibnja.
Ona je prva glasnogovornica Bijele kuće koja je rodila dok je bila na dužnosti.
"Savršena je i zdrava, a njezin stariji brat se rado prilagođava životu sa svojom novom sestrom", napisala je Leavitt u objavi na društvenim mrežama, uz fotografiju s djevojčicom. "Uživamo u svakom trenutku u našem blaženom mjehuriću s novorođenom bebom."
Leavitt je zahvalila onima koji su se molili za nju tijekom trudnoće, rekavši da ih je "zaista osjećala tijekom cijelog iskustva".
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+