Trumpova lažna odvjetnica: Zašto mu to nisam rekla? Pa nitko me nije pitao za ispit

Ako te netko predstavi kao odvjetnika, očekuješ da je položio pravosudni ispit. No Katie Zacharia, nova glasnogovornica Bijele kuće, priznala je da američki ispit nije položila, iako su je ranije opisivali kao odvjetnicu. Nakon što je preuzela dužnost, našla se pod povećalom zbog načina na koji je predstavljala svoje pravne kvalifikacije. Prema izvornom tekstu, Zacharia je nakon studija prava na Sveučilištu Pepperdine radila u Kini, gdje joj američka kvalifikacija nije bila potrebna za posao.

Kontroverza se pojačala u utorak, tijekom njezina prvog dana na novoj dužnosti. Novinar je predsjednika Donalda Trumpa pitao u kojoj je saveznoj državi Zacharia položila pravosudni ispit, a on je pitanje prepustio njoj. Odgovorila je da je ispit položila u Kini, što je zbunilo novinare. Kasnije je objasnila da je pogrešno čula pitanje te potvrdila da nije položila pravosudni ispit. Dodala je da joj za posao u Kini američki ispit nije bio potreban.

- Položila ga je u Kini – odgovorila je Katie Zacharia na pitanje novinara o pravosudnom ispitu.

U petak je o toj temi govorila u emisiji Fox & Friends, gdje ju je voditelj Lawrence Jones pitao žali li što Trumpu nije rekla da nije položila ispit. Zacharia je odgovorila da je nitko nije pitao za to. Objasnila je da je zaposlena kao glasnogovornica Bijele kuće, a ne kao pravna savjetnica, te da je njezina uloga predstavljati predsjednika u medijima. Izvor navodi da se rasprava ne vodi samo o tome je li položila ispit, nego i o tome što se ranije predstavljala kao odvjetnica.

- Ta pitanja nisu postavljena. Zaposlena sam kao glasnogovornica Bijele kuće, a ne kao pravna savjetnica – rekla je Katie Zacharia voditeljima emisije Fox & Friends.

Trump je prošlog tjedna, najavljujući njezino imenovanje, napisao da je Zacharia diplomirala na Sveučilištu Pepperdine i njegovu pravnom fakultetu te je nazvao odvjetnicom. U Kini je, prema tekstu, radila u odvjetničkom uredu Zhong Lun od otprilike kolovoza 2011. do lipnja 2014. U izjavi za Daily Mail ranije ovog tjedna rekla je da se bavila međunarodnim transakcijskim pravom i imala odgovarajuće kvalifikacije.

*uz korištenje AI-ja