Trumpova najbliža suradnica na meti demokrata: Natalie Harp zovu i 'čuvaricom informacija'

Malo poznata pomoćnica američkog predsjednika Donalda Trumpa, Natalie Harp, našla se u središtu političke vatre nakon što ju je demokratski senator Jon Ossoff prozvao na predizbornom skupu. Njegov istup pokrenuo je brojne reakcije i usmjerio reflektore na jednu od najintrigantnijih figura suvremene Bijele kuće. Harp (34) izvršna je pomoćnica predsjednika, već je dugo predmetom spekulacija zbog svoje nevjerojatne bliskosti s osamdesetogodišnjim Trumpom i gotovo neograničenog utjecaja koji ima kao njegova "čuvarica informacija". Nedavni napad iz oporbenih redova učinio ju je političkom metom, a njezina priča daje uvid u dinamiku moći unutar Trumpove administracije.

Uspon do Bijele kuće

Natalie Harp prvi je put privukla Trumpovu pažnju 2019. godine. Tada se pojavila na Fox Newsu hvaleći njegov zakon "Right to Try" (Pravo na pokušaj), koji terminalno bolesnim pacijentima omogućuje pristup eksperimentalnim lijekovima. Tvrdila je da joj je upravo taj zakon spasio život u borbi s rakom kostiju.

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- Ne bih danas bila živa da nije bilo vas - rekla je u govoru na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji 2020. godine. Dodala je kako joj drugi nisu dali pravo na eksperimentalno liječenje, ali jest predsjednik. Njezina priča postala je snažan adut Trumpove kampanje, a on ju je nagradio mjestom u savjetodavnom odboru.

Međutim, stručnjaci su ubrzo izrazili sumnje u njezine tvrdnje. Istaknuli su da je liječenje koje je primila, "lijek koji je FDA odobrila za neodobrenu uporabu", zapravo uobičajena "off-label" praksa koja je postojala znatno prije spomenutog zakona. Zakon "Right to Try" odnosi se na lijekove koji još nisu odobreni ni za kakvu upotrebu. Također, Harp je na društvenim mrežama pisala o primanju novog liječenja dva mjeseca prije nego što je Trump uopće potpisao zakon. Unatoč tim nedosljednostima, njezina priča o preživljavanju postala je temelj njezine karijere i osigurala joj put do Trumpovog najužeg kruga.

'Ljudski pisač'

Nakon rada na televiziji One America News Network, gdje je promovirala tvrdnje o izbornoj prijevari 2020., Harp se 2022. pridružila Trumpovom timu. Ubrzo je postala neizostavan dio njegove svakodnevice, prateći ga posvuda, čak i na golf teren, s prijenosnim pisačem i laptopom. Zbog navike da mu neprestano ispisuje pozitivne novinske članke i objave s društvenih mreža, dobila je nadimak "ljudski pisač".

Prema dostupnim informacijama, njezina uloga nadilazi uobičajene administrativne poslove. Harp ima pristup Trumpovom računu na društvenoj mreži Truth Social i navodno stoji iza nekih od objava, uključujući sliku koja Trumpa prikazuje kao Isusa. Prema izvještajima, njezina praksa objavljivanja bez prethodne provjere s komunikacijskim timom ili savjetnicima za nacionalnu sigurnost izazivala je nezadovoljstvo drugih dužnosnika. Smatra se da bira informacije koje će prezentirati predsjedniku.

Odnos između Harp i Trumpa godinama je predmet komentara među suradnicima. U knjizi "Regime Change" novinara Maggie Haberman i Jonathana Swana navodi se da je Trump na početku svog drugog mandata rekao osoblju kako je Harp "jedina koja ga voli koliko i njegova supruga i djeca".

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- Svi ćete vi otići i zarađivati novac. Ona me nikada neće napustiti - navodno je rekao.

Prije nego što se službeno zaposlila, Harp je Trumpu, prema medijskim napisima, ostavljala osobne poruke. U jednoj od njih je navodno napisala: "Ti si sve što mi je važno". Njezina privrženost navodno je izazvala reakcije i kod Tajne službe, koja ju je smatrala "potencijalnom opasnošću za nju samu, ali i za predsjednika". Navodi se da je i Trumpov sin, Eric Trump, izrazio nelagodu zbog njezine blizine ocu.

Nedavno se oglasio i njezin otuđeni brat, Preston Harp, koji je njihov odnos za Daily Mail nazvao "vrlo nezdravim", dodavši da se ona ponaša kao predsjednikov fan klub. Njezina važnost potvrđena je i tijekom nedavnog incidenta u Turskoj, kada je zbog prijetnje Iranu Trump morao prijeći iz Air Force Onea u manji vojni zrakoplov. Harp je bila jedna od rijetkih osoba koje su pošle s njim, dok su visoki dužnosnici poput državnog tajnika Marca Rubija ostali u drugom zrakoplovu.

Nova meta u političkoj areni

Do sada uglavnom izvan izravnih političkih napada, Harp je nedavno postala predmetom kritike senatora Jona Ossoffa, koji se bori za reizbor u Georgiji. Tijekom skupa u Atlanti, Ossoff je kritizirao Trumpa zbog navodne nezainteresiranosti za predsjedničku dužnost.

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- On ne želi raditi posao. Želi graditi svoju plesnu dvoranu i putovati s Natalie u njihovoj očito neobranjivoj letećoj palači koju je poklonio katarski emir - rekao je Ossoff.

Reakcija Bijele kuće bila je brza i oštra. Direktor komunikacija Steven Cheung nazvao je Ossoffa "najvećim jadnim gubitnikom u politici", dok ga je glasnogovornik Davis Ingle opisao kao "susramlje, feminizirano kazališno dijete koje glumi Baracka Obamu". Oštrina odgovora ukazuje na važnost koju Harp ima u Trumpovom timu. Ovim potezom, Ossoff je Harp, koja je uglavnom djelovala izvan fokusa javnosti, stavio u središte političke rasprave.

Uz korištenje AI-ja*