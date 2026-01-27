Trumpova 'Zlatna kupola' od 175 mlrd. dolara pred fijaskom

Godinu dana otkako je pokrenuta, inicijativa američkog predsjednika Donalda Trumpa za izgradnju sustava raketne obrane "Zlatna kupola", sporo napreduje zbog sporova o tehničkim pitanjima i zabrinutosti glede svemirskih komponenti, što je zakočilo jedan od njegovih najambicioznijih projekata nacionalne sigurnosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:10 Ovo su četiri točke sporazuma oko Grenlanda. Nema prijetnji carinama, stiže Zlatna kupola | Video: 24sata/reuters

Izvršenom uredbom o osnivanju Zlatne kupole, potpisanom 27. siječnja 2025., postavljen je ambiciozan cilj organiziranja sveobuhvatnog sustava raketne obrane do 2028. Međutim, godinu dana kasnije, program tek mora potrošiti većinu od 25 milijardi dolara koje su mu dodijeljene prošlog ljeta jer dužnosnici i dalje raspravljaju o temeljnim elementima njegove svemirske arhitekture.

Prema dvoje američkih dužnosnika, rad na finalizaciji arhitekture sustava raketne obrane je još uvijek u tijeku, a veće trošenje sredstava još nije započelo. Novac je dostupan, kazali su dužnosnici, a značajne količine bi mogle biti iskorištene u narednim danima kada se donesu ključne odluke.

- Ured zadužen za Zlatnu kupolu nastavlja ispunjavati ciljeve zacrtane u Izvršnoj uredbi. Plan implementacije i s njim povezane tehnologije su dinamični. Međutim, temeljni elementi arhitekture su sada utvrđeni. Pojedinosti arhitekture su povjerljive - kazao je dužnosnik Pentagona u odgovoru na pitanja Reutersa.

Rasprava o oružju u svemiru

Zlatna kupola predviđa proširenje postojećih obrambenih sustava na kopnu poput presretačkih projektila i senzora te dodavanje eksperimentalnijih komponenti u svemir koje bi trebale detektirati, pratiti i eventualno suzbijati prijetnje iz orbite. Riječ je o naprednim mrežama satelita i oružju o kojem se i dalje raspravlja.

Jedan razlog za odgodu je bila interna rasprava o povjerljivoj svemirskoj opremi, kazao je jedan od dužnosnika. Direktor tvrtke iz obrambene industrije, koji je pristao razgovarati pod uvjetom da ostane anoniman, kazao je da se vjerojatno raspravlja o komunikacijskim standardima spornih sustava. Drugi direktor je kazao da bi se moglo raditi o oružju sposobnom uništavati satelite.

Foto: Joyce N. Boghosian

Sjedinjene Američke Države su u povijesti protivile protusatelitskom oružju zbog zabrinutosti glede svemirskog otpada te su kritizirale Kinu kada je 2007. testirala protusatelitski projektil.

Arhitektura svemirske opreme je jedno od pitanja koja se moraju riješiti prije nego što ravnatelj programa Michael Guetlein može potpisati niz ugovora o nabavi već razvijenog oružja, kazali su prvi američki dužnosnik i jedan od direktora.

Tek nekoliko ugovora od studenog

Svemirske snage američke vojske su u studenom dodijelile nekoliko ugovora manje vrijednosti vezanih za Zlatnu kupolu koji se tiču razvoja prototipa za raketnu obranu. Neke od tvrtki koje su dobile ugovore uključuju Northrop Grumman, True Anomaly, Lockheed Martin te Anduril, rekli su izvori ranije za Reuters. Svaki od ugovora u vrijednosti od oko 120.000 dolara predstavlja prve opipljive korake u programu za koji je Trump rekao da će s vremenom koštati 175 milijardi dolara.

Američki dužnosnici su rekli da je od prosinca održan najmanje jedan povjerljiv brifing za obrambene tvrtke o arhitekturi svemirske opreme.

Tom Karako, stručnjak za sigurnost oružja iz vošingtonskog Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS), kazao je da je veći dio prošle godine iskorišten za sigurnosne revizije, odluke o djelatnicima i odobravanje kompleksnih planova. Rekao je da je malo vjerojatno da će projekt biti posve dovršen do 2028.

- Postoji mnogo toga što se može učiniti u naredne tri godine u smislu bolje integracije onoga što već imamo, no sigurno će biti stvari koje će se implementirati i evoluirati nakon 2028. - dodao je.

Drugo neriješeno pitanje vezano za Zlatnu kupolu jest uloga Grenlanda.

Trump je nedavno povezao američku kontrolu nad danskim teritorijem s inicijativom za raketnu obranu, više puta poručivši da je preuzimanje Grenlanda "ključno" za projekt. Obrambeni stručnjaci pak ističu da postojeći sporazumi već dozvoljavaju proširene američke vojne operacije na otoku. Jedan američki dužnosnik je rekao da Grenland nije dio predložene arhitekture Zlatne kupole.