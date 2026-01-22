Obavijesti

PAO DOGOVOR

PAO DOGOVOR

Ovo su četiri točke sporazuma oko Grenlanda. Nema prijetnji carinama, stiže Zlatna kupola

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Ovo su četiri točke sporazuma oko Grenlanda. Nema prijetnji carinama, stiže Zlatna kupola
Foto: Jonathan Ernst

Europljani su SAD-u zajamčili pravo suodlučivanja u kontroli investicija. U budućnosti bi SAD de facto mogao uložiti veto ako države koje nisu članice NATO-a (čitaj: Kina ili Rusija) pokušaju eksploatirati sirovine na Grenlandu ili kupiti infrastrukturu.

Admiral

Donald Trump je poznat po tome da u pregovore krene s maksimalističkim ciljevima i ogromnim pritiskom da bi kasnije stigao sporazum. Modus operandi je jasan, namjerno krene s ekstremno visokim ili nerealnim zahtjevom iako se zna da se on neće ostvariti kako bi se pomaknula referentna točka pregovora te navelo drugu stranu na veće ustupke nego što bi inače dala.

Tako je prošao i neviđeni cirkus oko Grenlanda. Samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik na velikoj pozornici u Davosu još imperijalnom gestom zahtijevao kupnju Grenlanda kao neizostavno pitanje nacionalne sigurnosti, iza kulisa povukao je ručnu kočnicu, piše Welt.

Dogovor s četiri stupa

Dogovor se, prema navodima iz krugova NATO-a, temelji na četiri ključna stupa koja tek treba detaljno razraditi. 

1. Sve prijetnje carinama su uklonjene sa stola. 

2. Trump dobiva svoj prestižni projekt: stari sporazum o stacioniranju iz 1951. bit će ponovno pregovaran, a ti bi pregovori izričito trebali uključivati izgradnju „Zlatne kupole“ – masivnog raketnog obrambenog sustava na Grenlandu.

DISTANCIRAO MOSKVU Putin izračunao: Evo koliko bi SAD trebale platiti za Grenland
Putin izračunao: Evo koliko bi SAD trebale platiti za Grenland

3. Europljani su SAD-u zajamčili pravo suodlučivanja u kontroli investicija. U budućnosti bi SAD de facto mogao uložiti veto ako države koje nisu članice NATO-a (čitaj: Kina ili Rusija) pokušaju eksploatirati sirovine na Grenlandu ili kupiti infrastrukturu. 

4., europski NATO-partneri obvezuju se na snažniji angažman u Arktiku.

Ono što je važno Danskoj i saveznicima je da nema prijenosa vlasništva. Suverenitet Danske ostaje nedodirljiv.

Komentari 3
