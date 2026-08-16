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SUSRET U KAIRU

Trumpovi izaslanici sastali se s posrednicima u ratu u Gazi kako bi progurali njegov plan

Piše HINA,
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Trumpovi izaslanici sastali se s posrednicima u ratu u Gazi kako bi progurali njegov plan
Foto: Mahmoud Issa
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Visoki izraelski dužnosnik rekao je da bi se Kushner i Mladenov u ponedjeljak trebali sastati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, koji je 9. kolovoza rekao da je Trumpov najnoviji plan za mir u Gazi "neprihvatljiv".

Izaslanici američkog predsjednika sastali su se u nedjelju u Kairu s egipatskim, katarskim i turskim posrednicima, rekao je diplomatski izvor, nastojeći pogurati mirovni plan Donalda Trumpa za Gazu, dok Izrael nastavlja sa zračnim napadima u toj enklavi.

Dužnosnici Hamasa prisustvovali su nekima od sastanaka između posrednika, i onima s Trumpovim izaslanikom i zetom Jaredom Kushnerom te Nickolayem Mladenovom, Trumpovim izaslanikom Odbora za mir u Gazi, rekao je diplomat.

Visoki izraelski dužnosnik rekao je da bi se Kushner i Mladenov u ponedjeljak trebali sastati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, koji je 9. kolovoza rekao da je Trumpov najnoviji plan za mir u Gazi "neprihvatljiv".

Ozlijeđeni u napadima

Dužnosnik je rekao da je Izrael zabrinut zbog zahtjeva Washingtona da se prekinu ciljani atentati na militante Hamasa u Gazi dok skupina obnavlja svoje snage.

Trumpov mirovni plan poziva na trenutni prekid vojnih operacija u Gazi. Predviđa i razoružavanje Hamasa te povačenje izraelskih vojnika iz enklave, a obnova Gaze trebala bi se odvijati pod nadzorom nove civilne palestinske uprave.

Nakon što su se prorijedili napadi u enklavi ranije ovog mjeseca, izraelski zračni napadi u posljednjih su nekoliko dana opet intenzivirani.

Izraelska vojska u nedjelju je izjavila da su njihovi zrakoplovi pogodili dva militanta iz skupina Islamski džihad i Hamas u Han Junisu i Nuseiratu. Najmanje pet Palestinaca ozlijeđeno je u napadu na šatorski kamp, ​​rekli su liječnici u Gazi.

Jedan od ozlijeđenih u napadu na Han Junis na jugu Pojasa Gaze preminuo je od zadobivenih ozljeda, rekli su kasnije liječnici u bolnici Naser.

U odvojenom zračnom napadu, za koji izraelska vojska tvrdi da je ciljao drugog militanta, pogođen je stan u kampu Nuseirat u središnjoj Gazi, pri čemu je ozlijeđeno nekoliko ljudi, rekli su liječnici.

Ranije se vođa Hamasa Halil Al-Haja sastao s egipatskim šefom obavještajne službe Hasanom Rašadom u Kairu. Glasnogovornik Hamasa u Gazi, Hazem Kasem, rekao je da će Al-Haja izvijestiti posrednike o navodnim izraelskim kršenjima primirja.

Kushner se ranije sastao s egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem, priopćio je Sisijev ured.

Trump je prošlog mjeseca objavio da je došlo do velikog napretka u njegovu planu za okončanje rata, na koji su načelno pristali i Izrael i Hamas.

Hamas je rekao da je pristao na plan kako bi se izbjeglo ponovno pokretanje rata, ali je dodao da će provedba sporazuma ovisiti o tome hoće li Izrael prvo ispuniti vlastite obveze, među kojima su povlačenje snaga i zaustavljanje napada.

Prekid vatre u listopadu zaustavio je velike borbe u razornom ratu u Gazi tijekom dvije godine koji je počeo napadom Hamasa na Izrael 7. listopada 2023., ali nije uspio u potpunosti zaustaviti izraelske napade.

U njima je od listopada ubijeno više od 1250 Palestinaca u Gazi, većinom civila. Nije jasno koliko je od ubijenih bilo militanata, budući da Hamas obično ne otkriva informacije o palim borcima.

Prema izraelskim podacima, militanti su u Gazi u istom razdoblju ubili četiri izraelska vojnika.

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