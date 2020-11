'Trumpu uvijek treba netko biti kriv, to smo i ranije već naučili'

Najveći problem Bidenu sada neće biti tehničke ili infrastrukturne, nego društvene prirode. Uvjeriti ljude da shvate opasnost, važnost, da povjeruju zdravstvu, rekao je Branimir Vidmarović

<p>Čeka nas bizarno vrijeme, ali vrijeme nove nade, rekao je za <a href="https://vijesti.hrt.hr/674477/sto-ce-politika-joea-bidena-donijeti-svijetu-europi-te-hrvatskoj" target="_blank">HRT-ovu emisiju Otvoreno</a> <strong>Ivan Grdešić</strong>, bivši veleposlanik RH u SAD-u i dekan Sveučilišta Libertas, dok je Mate Granić, posebni savjetnik predsjednika Vlade za vanjsku politiku, rekao da je šansa da Donald Trump prizna izborni poraz jako mala.</p><p>Vanjskopolitički komentator HRT-a <strong>Tihomir Vinković</strong> istaknuo je da u američkom ustavu stoji da se izbori održavaju u utorak poslije prvog ponedjeljka u studenom, a trajali su mjesec dana.</p><p>- Govoriti da je bio izborni dan 3. 11., to nije tako. Međutim, tamo se sve odvijalo normalno - rekao je Vinković, koji je za vrijeme izbora bio u Wilmingtonu, gdje je bio Bidenov stožer.</p><p>- Sve se odvijalo normalno, nikakvih nereda... Međutim, ljudi su bili jako zabrinuti - dodao je Vinković.</p><p>Grdešić, koji je veleposlanik u SAD-u bio od 2000. do 2004. godine, rekao je da se Trump ponaša kao i prije 20 godina, kad je gradio po New Yorku.</p><p>- Mnogo toga se moglo naučiti iz njegove biografije, da je uvijek netko drugi kriv za njegov poraz, da poraz želi uvijek pretvoriti u nekakvu pobjedu, pa makar to bilo i skroz fiktivno. Vidimo da se sve to upravo sada događa. Njemu stvarno treba ponuditi nekog tko će mu biti kriv - mediji, sudovi, izdajice u vlastitim redovima... Netko tko bi mogao preuzeti odgovornost za njegov poraz. On to sigurno neće napraviti i bit će zanimljivo promatrati kako daleko to može ići i hoće li se on pred inauguraciju razboljeti pa imati temperaturu pa ne doći prisustvovati inauguraciji novoizabranog predsjednika - rekao je Grdešić, dodavši da nas u svakom slučaju čeka bizarno vrijeme, ali vrijeme nove nade.</p><h2>Jakovina: Kaos u Bijeloj kući</h2><p>Vanjskopolitički analitičar <strong>Branimir Vidmarović</strong> sa Sveučilišta u Puli rekao je da je, čisto statistički gledano, nepravilnosti svakako bilo - i bit će ih. Na prošlim izborima bilo ih je dosta, baš u vezi s dopisnim glasovanjem.</p><p>- Amerika nije Uganda, nije zemlja gdje glasuju svi 100 posto za jednog predsjednika. Dakle, bit će nekakvih frikcija i tenzija. Međutim, sad je opasno da se takve stvari mogu potencirati kao namjerna falsifikacija, što se i pokušava učiniti, i to onda zapravo delegitimizira samog predsjednika Bidena ako će sve teći po planu - rekao je Vidmarović.</p><p>Naglasio je da u američkom sustavu ne možemo govoriti o namjernim falsifikacijama jer to po prirodi stvari nije moguće.</p><p><strong>Tvrtko Jakovina</strong> s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu istaknuo je da se Trump ponaša drugačije nego kad je bio na vlasti - izbjegava kamere, pokazuje veliki bijes, ali i nesigurnost.</p><p>- U Bijeloj kući vrlo vjerojatno vlada neki tip kaosa, ali država mora nastaviti funkcionirati i kad se nastave procesi ispitivanja, kad to završi i kad se vjerojatno sravni s izjavama koje su danas došle od nekoliko konzervativnih sudaca vrhovnog suda, da im ne pada na pamet propitivati na taj način čitav postupak, čak i onih koje je Trump imenovao, onda će se to vjerojatno s onim datumima kojih ima nekoliko prije nego se potvrdi novi predsjednik, mislim, smiriti - rekao je Jakovina.</p><h2>Granić: Mala šansa da Trump prizna poraz</h2><p>Granić je rekao da je šansa da Trump promijeni mišljenje i ipak prizna izborni poraz - jako mala.</p><p>- Ali ja čvrsto vjerujem u američke institucije, sudstvo... Datumi su određeni kad se elektori sastaju, mislim 14. 12., a do tog vremena će biti više sudskih sporova, ali oni će biti riješeni. Vjerojatno će se naći i neke nepravilnosti i tako dalje, ali to je 4 milijuna glasova razlike, nisu bitni glasovi, nego elektori, to dobro znamo. Vjerujem da će do 14. 12. završiti sudski sporovi, a nakon toga djeluju američke institucije, i onda jako malo manevarskog prostora ostaje nakon toga, a pogotovo kada se sastane Kongres. A kako će se ponašati predsjednik Trump, to je teško reći, ali visoko vjerujem da je malo vjerojatno da će promijeniti sadašnju retoriku, ali sve više će ipak biti ne samo medija, nego, s druge strane, i predstavnika Republikanske stranke i ukupno američke javnosti koji će utjecati na to. Otprilike, nakon toga će štetu imati samo predsjednik Trump - poručio je Granić.</p><h2><b>'</b>Trump je ostavio naslijeđe teorija zavjere'</h2><p>Što se situacije s koronavirusom tiče, Vidmarović je rekao da je Trump ostavio naslijeđe nepovjerenja i teorija zavjere.</p><p>- Najveći problem Bidenu sada neće biti tehničke ili infrastrukturne, nego društvene prirode. Uvjeriti ljude da shvate opasnost, važnost, da povjeruju zdravstvu, da se ponovno vrate maskama, mjerama sigurnosti i da se zajedno to prebrodi - istaknuo je.</p><p>Jakovina je istaknuo da je važno da je glavni stručnjak za pandemiju rekao da će konačno imati s nekime razgovarati.</p><p>- SAD ima najbolje bolnice na svijetu i najbolje liječnike na svijetu i vjerojatno najskuplju opremu, ali ima 240.000 mrtvih, što je više u postotku od bilo koje druge zemlje. Problem je sa sustavom, taj sustav nije dobro radio - poručio je Jakovina za <a href="https://vijesti.hrt.hr/674477/sto-ce-politika-joea-bidena-donijeti-svijetu-europi-te-hrvatskoj" target="_blank">HRT</a>.</p>