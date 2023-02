Trut objasnio zašto se hrvatski spasilački tim vraća iz Turske

Ovo je ogromna katastrofa. Ima gradova koji više ne postoje, nego su jedna velika ruševina. Pokrajina Hatay je porušena u potpunosti i nema više objekata koji su mogući za neki budući život. Naš tim je jutros otpušten i krenuo je prema Ankari gdje će ih primiti veleposlanik te će tamo i noćiti. U Tursku su išli najbrže što su mogli i spavali su četiri sata i to je bio ogroman napor, a sada će to biti nešto lakše. Vraćaju se kamionima i kombijima kao što su i išli - rekao je ravnatelj civilne zaštite, Damir Trut za N1.

Podsjetimo, hrvatski tim za spašavanje iz ruševina s 41 pripadnikom i sedam pasa, od četvrtka sudjeluje u operacijama spašavanja u Antakyi. Danas je stigla vijest kako hrvatski tim napušta Tursku.

- Jedan od zahtjeva je bio da se timovi mogu brinuti za sebe i naš je tim u tome uspio. Prvo su stigli u Adanu, a onda su prebačeni u tu najtežu pokrajinu Hatay - dodao je.

Trut objašnjava kako sada nakon potrage nastavljaju s teškom mehanizacijom i otkopavanjem u Turskoj.

- Svi koji se sada nađu preživjeli je čudo. Odluku o dolasku i odlasku timova za spašavanje donosi Turska. I sada su donijeli odluku o otpuštanja većine međunarodnih timova jer više nema toliko potraga is spašavanje nego ide teška mehanizacija i otkopavanje. Ako se nađe netko tko je preživio njega se spasi, ali to je sada gotovo nemoguće. Imali smo situaciju gdje se netko preživjeli spasi pa onda premine u bolnici jer organizam to jednostavno ne može izdržati - rekao je.

- Postoji nekoliko faza. Prva je faza zahvalnosti svima koji dolaze pomoći, pa faza nade o spašavanju bližnjih, no kada se to ne dogodi dolazi do faze bijesa gdje su svi krivi, od države, susjeda, spasitelja. To je nešto što se stvori u glavama ljudi. Turska ima ogromne kapacitete, 25.000 spasioca je tu, riječ je ogromnom području, jedno 500.000 ljudi je evakuirano. Teško je snabdijevanje jer u Hatayu nema u krugu od 200 km ni trgovine, ni benzinske. I našim ljudima bi to bio problem da nisu bili samoodrživi - objasnio je Trut.

