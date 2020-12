Zagrebačka oporba je provela anketu koja pokazuje kako bi najbolje prošli ujedinjeni i kad bi za svojeg kandidata imali Tomislava Tomaševića. Ali, kako saznajemo, još nije ni blizu konačnog dogovora o zajedničkom nastupu na izborima. Problema je nekoliko, od sastava zajedničkih lista, preko stava dijela Možemo! trebaju li uopće ići sa SDP-om, pa do toga koga bi sve još trebalo uključiti u tu široku koaliciju.

S desna HDZ još nije uopće odlučio tko će im biti kandidat, ali teško da će doći do šireg okupljanja jer je Most već izašao sa svojim kandidatom, a Domovinski pokret i njihov čelnik Miroslav Škoro još važu hoće li u bitku. U međuvremenu, aktualni gradonačelnik, kojem anketa ljevice predviđa gubitak izbora, radi na terenu, obilazi mjesne odbore i građane koje su zadesili problemi, poput obitelji Zgombić. Bitka za Zagreb u svibnju bit će vrlo neizvjesna ako se ljevica na kraju uspije dogovoriti, a HDZ izađe s jakim kandidatom. U suprotnom scenariju, razjedinjene ljevice i HDZ-a s alibi kandidatom, opet najviše šansi za uspjeh ima Milan Bandić.

Anketa koju je naručila ljevica je pokazala da je Tomislav Tomašević iz Možemo! najveći favorit za svrgnuti Milana Bandića s čela Zagreba. Prema njoj, podržava ga 30 posto građana, a Bandića tek 15 posto, dok je Gordan Maras iz SDP-a na trećemu mjestu s 8,5 posto podrške, skoro kao i bivša HDZ-ova ministrica Vesna Škare Ožbolt, koja ima 8,3 posto. Kao HDZ-ov izbor uzet je u anketi Mislav Herman, koji je dobio 7,6 posto, iako još nije sigurno hoće li on ići u bitku, nego se i dalje kalkulira s imenom menadžera Damira Vanđelića.

Ako brzo ne odluče, na izbore idu odvojeno

U anketi je testiran i mostovac Nino Raspudić, iako se ta stranka prošli tjedan odlučila za Zvonimira Troskota. Raspudić bi imao 6,3 posto, dok je nezavisni zastupnik Renato Petek na 4,6 posto. Anketa ima i pogrešku jer je pretpostavila da će u ime Domovinskog pokreta ići Zlatko Hasanbegović, iako je navodno on odustao, a kandidat stranke Miroslava Škore trebao bi biti on osobno.

Ovi rezultati su bili presudni da SDP podrži Tomislava Tomaševića i odustane od samostalnog izlaska na izbore, za što se zalagao i šef stranke Peđa Grbin. Ali problem na kojem zapinje su izborne liste.

- Spremni smo na suradnju, ali odluka se mora donijeti brzo. Već kasnimo, a ako odluke ne bude brzo, idemo na izbore odvojeno. A to znači sa svojom listom i svojim kandidatom - kaže sugovornik iz SDP-a.

Od stranaka, Možemo! s 22,5 posto ima najveći rejting u toj anketi provedenoj na tisuću Zagrepčana. Slijedi SDP s 18,8 posto, HDZ s 18,5 posto, dok je četvrta Stranka rada i solidarnosti Milana Bandića s 10,6 posto. Ali možda i najvažnija poruka ankete za “antibandićevsku koaliciju” je da bi ujedinjena oporba zajedno dobila čak 46 posto glasova. Ona uključuje, osim Možemo! i SDP-a, i HSLS, Glas te nezavisne zastupnike, od kojih je najvidljiviji Renato Petek.

Oporba smatra je pobjeda Tomaševića već gotova stvar

Opcija zajedničke liste samo SDP-a i Možemo! nosi oko 41 posto glasova, ali to se neće dogoditi jer u Možemo! ne žele takvu bilateralnu suradnju. Pravi rascjep se događa ako Možemo! ide sa svojim partnerima poput Radničke fronte (koja je do završetka ankete otpala iz kombinacije), Nove ljevice, Zagreb je naš! te Renata Peteka i Glasa. Tad bi imali oko 29,5 posto, a SDP 16 posto.

Jasno je, dakle, da bi najveći uspjeh polučila široka koalicija. Jer ako bi bila dva ili tri kandidata na ljevici, oni bi u kampanji morali ići jedni protiv drugih jer love iz istog bazena glasova. I pitanje je koliko bi se zle krvi tu pojavilo. Ali širokoj suradnji su problem liste.

- Jasno je da bi se dogodio kanibalizam na ljevici i liberalnom centru. Zato se što prije treba dogovoriti idemo li svi zajedno ili ne, ali tu dosta zapinje. U Možemo! ima otpora prema tome da idu sa SDP-om, a postoji skepsa i hoće li birači honorirati tu suradnju. Moraju prelomiti i donijeti odluku - kaže nam drugi sugovornik upoznat s pregovorima u koaliciji.

On upozorava da svi smatraju kako je već gotova stvar da je Tomašević u drugom krugu, a da onda može pobijediti Bandića, a to bi moglo biti opasno. Jer ako ne bude zajedništva, a HDZ bude išao s jačim kandidatom, ljevica se rascijepi, možda se to i ne dogodi.

- Ali čak i da Tomašević pobijedi, a nemamo većinu u Skupštini, to bi značilo nemoguće uvjete rada. Treba zato do Nove godine donijeti odluke ide li se zajedno, napraviti jasan program. A mi još nismo došli ni do toga tko bi uopće bili zamjenici Tomaševiću - zaključuje.

U Zagrebu će u svibnju biti birano 47 zastupnika. I tu će biti problem kako sastaviti liste u šarolikoj koaliciji. Saznajemo da će SDP tražiti da oni imaju 10 ulaznih mjesta među prvih 20 za koje se pretpostavlja da imaju siguran ulaz. Možemo! pak smatra da je i anketa pokazala da su oni jači od njih i da bi oni trebali imati najviše zastupnika, a nikako ne jednako kao SDP. I iz toga se lako zaključuje da onda baš među prvih 20 ne bi ostalo mjesta za još pet ili šest stranaka, pa čak i da imaju po tek jednog čovjeka.

Desnica u disperziji

- Glavni prijepor u pregovorima bit će zajedničke liste jer i Možemo! i SDP žele dosta svojih kandidata pa neće biti mjesta za ostale. Bit će šteta ako se sve raspadne zbog toga. SDP smatra da je napravio veliki ustupak popuštanjem podrškom Tomaševiću, ali zato neće oko lista - tvrdi nam još jedan sugovornik.

Zanimljivo je da nitko ni iz SDP-a ni Možemo! nije želio službeno komentirati rezultate. Uskoro bi trebao biti novi sastanak zagrebačke oporbe na kojem će se pokušati definirati smjernice suradnje. Samo je Anka Mrak Taritaš iz Glasa poručila da Milana Bandića ne treba ni podcjenjivati ni precjenjivati te upozorila da treba nastaviti s anketama i postići jasan dogovor.

- Očekujem da negdje kroz dva, tri tjedna bude govor. Ja tu nastojim biti razumna i racionalna. Treba vidjeti koji su modeli i ocjenjivati koji su plus i minus. Vi morate računati da dobro odradite izbore te da imate i gradonačelnika i većinu u Gradskoj skupštini - poručila je Mrak Taritaš, koja je održala konferenciju za novinare nezadovoljna što se devet mjeseci od potresa u Zagrebu baš ništa nije počelo raditi.

Dok se ljevica pokušava složiti, na desnici u Zagrebu je velika disperzija. Ključna je odluka koga će predložiti HDZ za svojega kandidata. To bi moglo i potpuno izmijeniti rezultate ove ankete. Još se čeka odluka hoće li na kandidaturu kao nezavisni pristati Damir Vanđelić, sadašnji čelnik Fonda za obnovu Zagreba.

Njega bi želio kao kandidata vidjeti krug oko Plenkovića. Ali on sam još se predomišlja hoće li pristati. Jer želi imati širu podršku i imati osiguranu većinu u Skupštini. Ali do nekog okupljanja šire koalicije teško će doći. HDZ i Miroslav Škoro ne mogu zajedno, a Andrej Plenković je najavio da će između njih biti sanitarni koridor. Ista stvar je i s Mostom. A čak je pukla i mogućnost suradnje barem Domovinskog pokreta i Mosta, koji je već izašao sa svojim kandidatom Zvonimirom Troskotom.

- Ako HDZ bude imao kandidata koji može prebaciti 15-20 posto u prvom krugu, moglo bi se dogoditi da u drugom krugu i ne prođe Bandić. U drugom krugu bi onda ljevica izgubila svoju glavnu metu, Milana Bandića, i tu bi taj kandidat imao znatno više šanse. Jasno je da tako nešto ne može postići Herman, nego samo Vanđelić - sažima pak sugovornik blizak HDZ-u.

Ako Bandić i Tomašević budu u drugom krugu, Bandić računa na pobjedu uz HDZ.