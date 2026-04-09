Tržišta odolijevaju krizama, a infrastruktura se nameće kao najveća investicijska prilika

Prilike i rizici koje ulagači na tržištima kapitala mogu očekivati u nadolazećim mjesecima, tema je o kojoj su govorili predstavnici Raiffeisen Capital Management. Zaključno s krajem prosinca 2025., imovina pod upravljanjem društva dosegnula je 46,7 milijardi eura, što predstavlja rast od 6,1 posto na godišnjoj razini, unatoč globalnim geopolitičkim izazovima koji su obilježili proteklu godinu. Posebno snažan rast zabilježen je u segmentu institucionalnih klijenata, dok je i poslovanje s malim ulagateljima nastavilo uzlazni trend. Na tržištima srednje i istočne Europe u 2025. godini ostvaren je čak i rekordni rezultat. Investicijski fokus bio je usmjeren na infrastrukturu, visokotehnološki sektor i umjetnu inteligenciju, obnovljive izvore energije te dioničke strategije usmjerene na dividende i fondove s fokusom na prihod.

- Ovaj ohrabrujući trend potvrđuje da investicijski fondovi dobro funkcioniraju i u zahtjevnim tržišnim uvjetima te su tražen investicijski proizvod. Aktualna zbivanja u Iranu dodatno pokazuju otpornost takvih ulaganja na geopolitičke krize - rekao je glavni izvršni direktor Hannes Cizek.

Na razini cijele RBI Grupe imovina pod upravljanjem u 2025. godini porasla je na 68 milijardi eura, što je rast od 6,4 posto. U taj iznos uključen je i fondovski volumen koji Raiffeisen drži u Hrvatskoj, a koji doseže 8 milijardi eura.

- Hrvatska je važan dio Raiffeisen grupacije, no kada je riječ o ulaganjima u fondove, a posebno o štednji u fondovima, i dalje postoji značajan prostor za rast, osobito u usporedbi sa Slovačkom i Češkom. Taj potencijal želimo iskoristiti u nadolazećim godinama. Primjećujemo da naši klijenti i dalje pokazuju izraženu sklonost izbjegavanju rizika. Upravo zato kroz specijalizirane dioničke i mješovite fondove nudimo proizvode koji potiču veće preuzimanje rizika - istaknuo je Cizek.





- Temeljni scenarij za tržišta trenutno pretpostavlja ograničenu regionalnu eskalaciju bez dugotrajnog poremećaja globalnih opskrbnih lanaca. Sukladno tome, tržišta kapitala zasad reagiraju relativno mirno, uz povremene premije rizika, osobito u energetskom sektoru. Međutim, produljenje ili eskalacija sukoba predstavljaju rizik koji ne treba podcijeniti. Daljnji značajan rast cijena nafte mogao bi dodatno pojačati inflacijske pritiske i ograničiti prostor za djelovanje središnjih banaka. Dionička tržišta trenutačno pokazuju iznenađujuću otpornost, dok tržišta obveznica znatno osjetljivije reagiraju na svakodnevne političke promjene - izjavio je Cizek.

Stručnjaci ističu i dodatne rizike poput koncentracijskog i valuacijskog rizika („AI balon“), ponovnog rasta inflacije te slabog tržišta rada. Visoke valuacije, posebno u sektoru umjetne inteligencije, nose potencijal razočaranja.

- U takvom okruženju tematska alokacija, regionalna diferencijacija i svjesna diverzifikacija postaju još važnije. Umjetna inteligencija, tržišta u razvoju, infrastrukturna ulaganja i mogući europski oporavak čine ključne stupove strategije tržišta kapitala za 2026. - zaključio je Cizek.

Vesna Tomljenović, direktorica za Hrvatsku i voditeljica zagrebačke podružnice Raiffeisen Capital Management, istaknula je zadovoljstvo proširenom ponudom fondova.

- Hrvatski ulagači sada mogu koristiti visoko specijaliziranu ponudu fondova s raznolikim sektorskim i geografskim fokusom – uključujući ulaganja u tehnologiju, zdravstvo, infrastrukturu, ETF-ove, telekomunikacije, financije, robu široke potrošnje i sirovine. Dostupni su dionički, obveznički i mješoviti fondovi koji ulažu kako na razvijenim tržištima poput SAD-a i Europe, tako i na tržištima u razvoju. Raiffeisen Capital Management pritom je među vodećima u području održivog ili ESG ulaganja (okolišno, društveno i upravljačko), što ulagačima omogućuje ulaganja u društveno odgovorne projekte i kompanije. Naši klijenti imaju koristi od stručne ekspertize međunarodnih upravitelja fondova s dugogodišnjim iskustvom u analizi globalnih investicijskih trendova. Ponuda obuhvaća od konzervativnih fondova s niskom volatilnošću do dinamičnih dioničkih fondova za dugoročni rast kapitala - kazala je Tomljenović.

Financijsku pismenost u Hrvatskoj vidi kao ključni prioritet.

- U Hrvatskoj financijska pismenost često ne prati razinu kapitala kojim građani raspolažu, a koji je uglavnom uložen u nekretnine i gotovinu na računima. Mnogi ulaganje u dionice poistovjećuju s kockanjem i ne razlikuju špekulaciju od dugoročnog ulaganja. Velik dio stanovništva drži novac na tekućim računima s gotovo nikakvom kamatom i nije svjestan da inflacija svake godine smanjuje kupovnu moć - napomenula je.

Malo ljudi zna da su u Hrvatskoj prinosi od dionica ili fondova potpuno oslobođeni poreza nakon dvije godine držanja.

- To je velika prednost u odnosu na druge oblike štednje za mirovinu. Ipak, ljudi često ulažu u ono u čemu je susjed imao uspjeha prije deset godina, najčešće u apartman na moru, zanemarujući troškove održavanja i nove investicijske trendove - zaključila je Tomljenović.

Prepoznavanje investicijskih trendova u stalno promjenjivom okruženju jedna je od ključnih zadaća upravitelja imovinom. Svijet je suočen s kontinuiranim promjenama, a ulaganja na tržištima kapitala moraju se prilagođavati novim okolnostima. Te promjene obuhvaćaju geopolitičke pomake i prijetnje, klimatske izazove i povezanu digitalnu transformaciju, kao i poremećaje u ekonomskim politikama. Migracijske krize i pandemije također imaju dalekosežne učinke na globalno gospodarstvo i društvo.

- Kako bi se ojačala gospodarska i društvena održivost te otpornost, industrija fondova mora imati aktivnu ulogu u suočavanju s tim izazovima - poručio je Stefan Grünwald, voditelj Odjela za buduće transformacijske teme u Uredu za održivost Raiffeisen Capital Managementa.

Tematska ulaganja, aktivno upravljanje, cjelovit pristup analizi te upravljanje volatilnošću i brzim promjenama ključni su preduvjeti za uspješno poslovanje upravitelja imovinom u ovako dinamičnom okruženju, dodao je. Infrastrukturna ulaganja, ističe Grünwald, čine okosnicu transformacije. To uključuje osiguranje opskrbnih lanaca i sirovina radi stabilnosti i kontinuiteta proizvodnje. Istodobno, ubrzana digitalizacija donosi tvrtkama veću učinkovitost i inovacijsku snagu. Važan dio tog procesa je i jačanje energetske samodostatnosti kroz razvoj održivih izvora energije, što dodatno dobiva na važnosti u kontekstu aktualnih geopolitičkih napetosti i rata u Iranu. Ciljani tehnološki razvoj i uspostava dugoročnih smjernica postavit će temelje budućeg napretka. Tim se mjerama nastoji povećati inovacijska snaga i konkurentnost gospodarstva, kaže Grünwald.

- U okruženju viših kamatnih stopa i potrebe za javnim ulaganjima, strateške investicije ključne su za dugoročnu stabilnost gospodarstva. Upravo transformacija infrastrukture predstavlja veliku investicijsku priliku koja može povećati učinkovitost i potaknuti gospodarski rast - kazao je Grünwald.

Globalne investicijske potrebe su velike – osobito u Europi i SAD-u – no razina ulaganja ne prati te potrebe, zbog čega se procjenjuje da će jaz u financiranju do 2040. dosegnuti oko 15 bilijuna američkih dolara. Osim novih projekata, naglasak je i na obnovi postojeće infrastrukture.

- U uvjetima ograničenog proračuna, pitanje financiranja od ključne je važnosti. Potrebno je jasno definirati uloge države i privatnog sektora u financiranju i provedbi infrastrukturnih projekata. Dugoročne smjernice države pritom su nužne kako bi se osigurao stabilan i održiv razvo - zaključio je Stefan Grünwald apelirajući na donositelje odluka.