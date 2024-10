Tržnice i dalje značajne za opskrbu građana i prodaju proizvoda s OPG-ova...

Tržnice su i dalje značajne za opskrbu građana i važan kanal prodaje za obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), rečeno je u četvrtak na konferenciji Doprinos hrane s tržnica zdravlju građana i razvoju lokalne proizvodnje hrane. Vršitelj dužnosti ravnatelja Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) Krunoslav Karalić rekao je na otvorenju kako su tržnice ključni kanal prodaje za OPG-ove, prvenstveno za proizvođače voća, povrća i cvijeća, koji svoje proizvode dominantno prodaju na njima.

Koliko je to značajno svjedoči razdoblje pandemije koronavirusa kada su tržnice morale biti zatvorene, a domaći proizvođači ostali bez toga kanala prodaje, pa je ministarstvo poljoprivrede moralo reagirati posebnim programom potpora kako bi se očuvala proizvodnja, rekao je Karalić.

Predsjednik Udruge hrvatskih tržnica Niko Pervan ocijenio je kako se kupovinom svježih, zdravih i domaćih proizvoda na tržnicama podupire hrvatsko gospodarstvo, pridonosi se očuvanju bioraznolikost i potiče lokalna ekonomija.

Tržnice su izvorni oblik prodaje koji postoji stoljećima i unatoč brojnim izazovima pokazale su se kao najžilaviji kanal prodaje, pa mislim da će i dalje opstati, rekao je Pervan.

Direktorica osječke Tržnice Ivana Davidović naglasila je da na tržnicama još uvijek ima svježih i kvalitetnih domaćih proizvoda.

U sklopu konferencije na osječkom Ekonomskom fakultetu u petak će se održati skup o tržnicama kao izravnom kanalu prodaje proizvoda s OPG-ova, na kojemu će se predstaviti primjeri dobre prakse s tržnica u Osijeku, Sisku, Koprivnici i Dubrovniku.

Konferencija se do 26. listopada održava u sklopu provedbe EU projekta Citizens &Communities for European Right to quality and local Food" ( CICERO).