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Tucaković: Požari kod Trogira i Metkovića pod kontrolom

Piše HINA,
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Tucaković: Požari kod Trogira i Metkovića pod kontrolom
Foto: FILIP_KLEN
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Govoreći o požaru koji je u subotu buknuo na području Segeta Donjeg i Seget Vranjice, Tucaković je rekao da je uz pomoć zračnih snaga stavljen pod kontrolu te da su vatrogasci tijekom noći ostali na dežurstvu

Požari na području Segeta Donjeg i Seget Vranjice kod Trogira te Kule Norinske kod Metkovića stavljeni su pod kontrolu, a zbog suše i produljene protupožarne sezone u pripravnosti su četiri kanadera i četiri posade, izjavio je u nedjelju glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Govoreći o požaru koji je u subotu buknuo na području Segeta Donjeg i Seget Vranjice, Tucaković je rekao da je uz pomoć zračnih snaga stavljen pod kontrolu te da su vatrogasci tijekom noći ostali na dežurstvu.

Požar na području Kule Norinske izbio je u subotu predvečer i brzo se proširio zbog jakog vjetra. Vatrogasci su tijekom noći uspjeli obraniti kuće, a u nedjelju ujutro angažirana su i dva kanadera, nakon čega je požar stavljen pod kontrolu.

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Tucaković je dodao da više nema otvorene vatre, ali vatrogasne snage ostaju na terenu. Obavljena je zamjena snaga, a dežurstvo će trajati tijekom cijelog dana i noći.

Tucaković je potvrdio i da ovogodišnja protupožarna sezona zbog suše traje dulje, zbog čega je izdao zapovijed o njezinu produljenju, posebno kada je riječ o zračnim snagama. Trenutačno su u pripravnosti četiri posade i četiri kanadera.

Građane je ponovno pozvao da ne pale vatru na otvorenom zbog izrazito suhih uvjeta.

"Zamolio bih sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugrozi i živote i imovinu naših ljudi", poručio je Tucaković.

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