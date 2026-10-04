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UGAŠENI ILI LOKALIZIRANI

Požari kod Vinjana i Čitluka ugašeni, vatrogasci dežuraju

Piše HINA,
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Požari kod Vinjana i Čitluka ugašeni, vatrogasci dežuraju
Foto: Hrvatska vatrogasna zajednica
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Požar kod Čitluka u Šibensko-kninskoj županiji, koji je zahvatio šest hektara trave i niskog raslinja, ugašen je u subotu poslijepodne. Gasilo ga je 13 vatrogasaca s pet vozila

Ugašeni su požari koji su u subotu izbili kod Vinjana Donjih i Čitluka, dok su lokalizirani požari kod Kule Norinske i Seget Donjeg, izvijestila je u nedjelju Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ).

Požar kod Čitluka u Šibensko-kninskoj županiji, koji je zahvatio šest hektara trave i niskog raslinja, ugašen je u subotu poslijepodne. Gasilo ga je 13 vatrogasaca s pet vozila.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji u subotu navečer lokaliziran je požar kod Seget Donjeg, koji je zahvatio 25 hektara trave, makije i nešto borove šume. U gašenju je sudjelovalo 47 vatrogasaca sa 17 vozila te dva protupožarna zrakoplova, a tijekom noći vatrogasci su dežurali i sanirali požarište.

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Također je izbio požar kod Vinjana Donjih, gdje je izgorjelo oko šest hektara trave i vinove loze, odnosno oko 2500 trsova, a ugasilo ga je 11 vatrogasaca s četiri vozila.

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji, kod Kule Norinske, požar koji je zahvatio borovu šumu i visoko raslinje na teško pristupačnom terenu, jutros je lokaliziran. U gašenju je sudjelovalo 60 vatrogasaca s 18 vozila, a vatrogasci nastavljaju sa sanacijom požarišta.

"Požar je jutros lokaliziran, uz pomoć dva kanadera. Vatrogasci nastavljaju sa sanacijom požarišta", rekao je zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.

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