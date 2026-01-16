Obavijesti

JOŠ JEDNA U NIZU

Tuđman u Unešiću dobio bistu: 'Stvorio je slobodnu Hrvatsku'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
7
Foto: Šibensko-kninska županija

Spomen-bistu su svečano otkrili župan Rakić i hrvatski branitelj i dugogodišnji općinski vijećnik Dinko Milić, nakon čega je bistu blagoslovio župnik župe Unešić, fra Josip.

Admiral

U četvrtak je, na Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, u Unešiću svečano otkrivena bista prvog hrvatskog predsjednika, dr. Franje Tuđmana.

Bistu je izradio kipar Nikola Vudrag, a predstavljena je uz načelnika Općine Unešić Marka Parata i vijećnike Općinskog vijeća, kao i hrvatske branitelje i članove obitelji poginulih branitelja, te brojne mještane i učenike OŠ Jakova Gotovca.

Foto: Šibensko-kninska županija

Svečanosti je nazočio i župan Šibensko-kninske županije Paško Rakić.

- Ratnih devedesetih, kao i sva mala djeca, bio sam u skloništu, ali se vrlo dobro sjećam zanosa hrvatskog naroda koji je pod vodstvom predsjednika Tuđmana krenuo u ostvarenje višestoljetnog sna – stvaranje samostalne i slobodne Hrvatske, ali i izgradnju same demokracije. Stoga se želim iskreno zahvaliti i duboko se nakloniti prvom hrvatskom predsjedniku, kao i svim hrvatskim braniteljima i onima koji su doprinijeli stvaranju hrvatske države. Upravo zato je važno, ovdje i danas, poslati jasnu poruku: ne odričemo se naše povijesti i nećemo zaboraviti našu slavnu, iako burnu, prošlost, ali smo istovremeno okrenuti budućnosti. Zajedničkim snagama doprinosimo napretku i razvoju naših lokalnih zajednica te gradimo i stvaramo još bolju i snažniju Hrvatsku! - poručio je župan.

Foto: Šibensko-kninska županija

Spomen-bistu su potom svečano otkrili župan Rakić i hrvatski branitelj i dugogodišnji općinski vijećnik Dinko Milić, nakon čega je bistu blagoslovio župnik župe Unešić, fra Josip.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

