'Tuđmanovo demokršćanstvo je mit, a HOS nema nijednu bitku'

Nema niti jedne bitke koju je vodio HOS. Oni su dobili zadatak da pređu u HV ili da odu kući. Jedan dio je otišao kući, drugi je otišao u HV, rekao je Mesić o HOS-u i pozdravu 'Za dom spremni'

<p>Danas se samo seronje i kukavice boje Srba. To je kao da se danas netko boji Venecijanaca, slikovito je rekao bivši hrvatski predsjednik <strong>Stipe Mesić</strong>, <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a527143/Tudjman-je-na-spomen-demokrscanskog-HDZ-a-rekao-To-vise-nikad-ne-spominjite.html" target="_blank">prenosi N1</a>.</p><p>Nadodao je kako pet posto Srba u Hrvatskoj ne može biti opasnost, a onda se dotakao pozitivnih stvari oko ovoliko uvjerljive pobjede HDZ-a i <strong>Andreja Plenkovića</strong>:</p><p>- Novi-stari premijer ne mora previše kalkulirati, sad može u vladu birati osobe koje su kompetentne i koje odgovaraju trenutku, ekonomskom i političkom. Dobro je da je ovako završilo, da premijer može preuzeti dogovornost, da ne mora više voditi računa o tome što će misliti njegov koalicijski partner.</p><p>Mesić je nadodao kako je pitanje zastupnika srpske manjine u Vladi strankama desnice bilo zapravo pitanje borbe za što veći kolač od budžeta, a onda je rekao kako je demokršćanstvo <strong>Franje Tuđmana</strong> zapravo mit:</p><p>- Tuđman je rekao da je Hrvatska nastala na civilizacijskoj podlozi kršćanstva, a ne na sadašnjoj podlozi ove ili one stranke - rekao je, a potom opisao jednu anegdotu još iz doba dok je Mesić bio blizak suradnik Tuđmanu.</p><p>- <strong>Jure Radić</strong> je na jednom sjednici predsjedništva s Tuđmanom nahvalio da je genijalno HDZ izgradio na državotvorstvu Ante Starčevića, na mirotvorstvu Stjepana Radića, na socijalnoj komponenti hrvatske ljevice. A da bi sad trebalo uvesti i četvrtu komponentu, a to je kršćanska demokracija - rekao je Mesić pa otkrio Tuđmanov odgovor:</p><p>- Tuđman je udario u stol i rekao: Nikada mi to više nemojte spominjati!</p><p>Tuđmanov je argument bio taj da je HSS Stjepana Radića imao 98 posto hrvatskih građana iza sebe nakon Prvog svjetskog rata, a Radić je po njemu bio veliki kritičar Crkve. Dotakao se i pozdrava 'Za dom spremni', a tezu da je to pozdrav manjeg dijela branitelja, HOS-a, nazvao je mitom:</p><p>- Ne, oni nisu pod tim oznakama poginuli. Nema niti jedne bitke koju je vodio HOS. Oni su dobili zadatak da pređu u HV ili da odu kući. Jedan dio je otišao kući, drugi je otišao u HV, a oni su ginuli kao hrvatski vojnici - rekao je Mesić za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a527143/Tudjman-je-na-spomen-demokrscanskog-HDZ-a-rekao-To-vise-nikad-ne-spominjite.html" target="_blank">N1</a>.</p><p>Dotakao se i izbora, a za poraz SDP-a okrivio je i loša sučeljavanja Davora Bernardića. Smatra da nije trebao donijeti papire koje građani ne mogu pročitati, a za Peđu Grbina je rekao da je vrhunski stručnjak i kompetentan čovjek, ali da predsjednik stranke mora biti i motivator.</p><p> </p>