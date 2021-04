Jovanu Gajiću, malom malinaru iz sela Sitnica blizu Banja Luke, iznenada je umrla majka, 43-godišnja Božana, prenosi Kurir.

Jovan tuguje za majkom, ali kaže svjestan je da mora dalje nastaviti boriti se i živjeti za svoju braću Gojka i Nebojšu, sestru Jovanu i oca Miloša.

- Mama je umrla iznenada. Prije toga nije bila bolesna, išla je u školu na posao, ona je bila poslužitelj. Nije se žalila da je boli. Ujutro, istog dana kada je umrla, govorila da joj je neka mučnina. To je bilo ujutro, a poslije, oko podne, samo je pala ispred kuće. Doktori su rekli da je njeno srce stalo. Dogodilo se to 19. ožujka, prije mjesec dana - rekao je Jovan koji je tog dana bio kod kuće.

Jovanu se ova tragedija duboko urezala u život, iako, kaže, još uvijek ne može vjerovati da se to zaista dogodilo. Ni on ni sestra Jovana nisu još u potpunosti svjesni tragedije koja ih je snašla.

Jovana je sada preuzela majčinu ulogu u kući.

- Sada ne idem u školu, zbog korone, ne znam kako će to biti do kraja školske godine. Za sada sam kod kuće, kuham, perem veš, čistim kuću. Tata je otišao s ujakom raditi negdje u selu, starija braća isto su na poslu. Gojko je završio Metalsku školu i radi u Novoj Topoli u tvornici nameštaja, a Nebojša nema stalni posao, ali uvijek ga netko negdje pozove, pa ide raditi. On je završio varilački zanat, voli taj posao, ide raditi skoro svakog dana, u Banja Luku, Mrkonjić Grad, svuda - rekla je Jovana.

Jovana kaže da joj je mlađi brat veliki oslonac i utjeha.

- Jovan je veoma vrijedan i dobar, sve me posluša, radi kod kuće, a ide i u školu. Omiljen je kod svih u selu, a i mnogi prolaznici ga prepoznaju. Čulo se za njega zbog malina, kupina, kestena, koje prodaje pored puta od proljeća do jeseni, ali i crnog šešira - rekla je Jovana.

Jovan uz školu pomaže sestri u kućanskim poslovima, cijepa i nosi drva za ogrijev i ide u trgovinu.

- Mnogi su Jovana zavoljeli, dolazili su nam u posjet, donosili poklone. Pamtimo sve te ljude i često ih spominjemo. Bivši ministar Dane Malešević je Jovanu u Banjaluci kupovao odjeću i obuću, a pomogao je i mami da se zaposli u školi u Sitnici - rekla je Jovana.

Jovan kaže kako i ove godine planira prodavati voće uz cestu.

- Planiram i ove godine prodavati maline, šumske jagode, kupine i druge plodove kojih ima u našem kraju. Nitko me ne tjera da to radim, ali sam svjestan da mi treba novca za školu, za odjeću, obuću. Tata ne može zaraditi dovoljno, a ja želim raditi i pomoći u kući - rekao je Jovan.

Mali Jovan postao je poznat još 2016. godine kada je počeo uz seosku cestu prodavati maline kako bi sebi zaradio za školske knjige i pribor.