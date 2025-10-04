Tuga na Krku. Ljudi se opraštaju od tragično poginule Nicole (21)

U petak oko 20:35 u Baški na Krku u teškoj prometnoj nesreći poginula je 21-godišnja Nicol Čačić. Policija je objavila da je Nicol vozila riječkih registracija i pri izlasku iz zavoja izgubila nadzor nad vozilom. Zbog neprilagođene brzine udarila je u metalnu zaštitnu ogradu, prešla na suprotni trak i sudarila se s autobusom, također riječkih registracija.

Autobus je vozio 40-godišnji Nepalac, koji je zadobio lakše ozljede. Iako su službe brzo reagirale, mladoj djevojci nije bilo spasa. Od nje se emotivno oprostila i njezina bivša škola, Područna škola Baška OŠ "Fran Krsto Frankopan.

- S dubokom tugom obavještavamo da nas je prerano napustila naša bivša učenica, sportašica, prijateljica i uzor mnogima Nicol Čačić. Pamtit ćemo je po iskrenom osmijehu, upornosti, sportskom duhu i dobroti koju je nesebično dijelila. Radovali smo se što je odabrala našu struku i nadali se da će nam uskoro osvježiti kolektiv. Njezina energija, radost i snaga ostavili su trag u srcima svih nas koji smo je poznavali - objavili su iz škole.

- Nije važno koliko godina živimo, već koliko ljubavi i svjetla ostavimo iza sebe - objavila je škola.