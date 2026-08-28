Obavijesti

News

Komentari 14
TRAGEDIJA U DALMACIJI

U Splitu umro teško ozlijeđeni muškarac iz požara u Omišu

Piše Luka Safundžić, Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: < 1 min
U Splitu umro teško ozlijeđeni muškarac iz požara u Omišu
Foto: 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Velik broj ozlijeđenih zadobio je opekline i ozljede dišnih puteva. Dio najteže ozlijeđenih iz Splita prevezen je na daljnje liječenje u Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu

Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine, koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području, preminuo je u KBC-u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut - rekli su za 24sata iz KBC-a Split.

Riječ je o drugoj smrtnoj žrtvi požara koji je 13. kolovoza buknuo u Lokvi Rogoznici i proširio se sve do Omiša.

"Bio je u teškom stanju od početka. Liječnici su uložili sve napore, ali nažalost, nije išlo na bolje", rekao nam je izvor. 

U BOLNICAMA U ZAGREBU Stradali u omiškom požaru su i dalje životno ugroženi: 'Liječnici su im uklonili odumrlo tkivo...'
Stradali u omiškom požaru su i dalje životno ugroženi: 'Liječnici su im uklonili odumrlo tkivo...'

Veliki požar izbio je 13. kolovoza oko 20 sati u šumskom predjelu uz cestu na području Lokve Rogoznice. Nošen snažnim vjetrom, brzo se proširio prema Omišu, na području dugom oko 23 kilometra i širokom do 1,5 kilometara. Opožareno je oko 1000 hektara.

Jedna osoba pronađena je mrtva na opožarenom području u Maloj Luci kod Stanića, a prema podacima Državnog odvjetništva ozlijeđeno je 38 ljudi. Velik broj ozlijeđenih zadobio je opekline i ozljede dišnih puteva. Dio najteže ozlijeđenih iz Splita prevezen je na daljnje liječenje u Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu.

Požar je prouzročio i golemu materijalnu štetu. Prema podacima Splitsko-dalmatinske županije, potpuno je izgorjelo 28 kuća, 106 vozila i 45 plovila, kao i niz gospodarskih, ugostiteljskih i pomoćnih objekata.

Policija i Državno odvjetništvo istražuju uzrok požara. Očevidom je utvrđeno mjesto na kojem je vatra izbila, a izuzete su i snimke nadzornih kamera s pogođenog područja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 14
Luka (38) došao na hitnu u Čakovcu. Pregledali su ga i poslali u čekaonicu. Umro je
DRAMA U BOLNICI

Luka (38) došao na hitnu u Čakovcu. Pregledali su ga i poslali u čekaonicu. Umro je

Moj sin Luka imao je bolove u prsima i tlak 200, da sam ja liječnik ozbiljno bi ga shvatio, kaže njegov utučeni otac Stjepan.
Uzeli su Krim u dva tjedna, sada ih očekuju na Baltiku. Hoće li se vratiti Putinovi 'mali zeleni'?
ISTOČNO KRILO NATO-A

Uzeli su Krim u dva tjedna, sada ih očekuju na Baltiku. Hoće li se vratiti Putinovi 'mali zeleni'?

Posljednjih mjeseci na Telegramu su se pojavili računi koji pozivaju na stvaranje „Narvske Narodne Republike“ – neovisne tvorevine namijenjene ruskoj manjini u Estoniji
FOTO Mladić je umro u 'Hiltonu Haaga': 'Nije robijao u pravom zatvoru, bio je privilegiran'
OSTAO ĐUBRE DO KRAJA

FOTO Mladić je umro u 'Hiltonu Haaga': 'Nije robijao u pravom zatvoru, bio je privilegiran'

Balkanski krvnik Ratko Mladić (84), koji je umro u Haagu, od uhićenja 2011. nalazio se u pritvoru u Scheveningenu. Za razliku od drugih osuđenih ratnih zločinaca poput Milana Martića ili Biljane Plavšić, koji su kazne služili u pravim zatvorima u drugim europskim zemljama, Mladić je ostao u privilegiranom položaju i ni s presudom za ratne zločine nije napustio relativno udoban haaški pritvor. Zbog zdravstvenog stanja tražio je puštanje u Srbiju, ali to mu nije pošlo za rukom.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026