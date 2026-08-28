U Splitu umro teško ozlijeđeni muškarac iz požara u Omišu

Unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, pacijent rođen 1947. godine, koji je zadobio teške ozljede u požaru na omiškom području, preminuo je u KBC-u Split. Ostali teško ozlijeđeni pacijenti i dalje se nalaze na liječenju u jedinici intenzivnog liječenja te su životno ugroženi. Obitelji preminulog pacijenta izražavamo iskrenu sućut - rekli su za 24sata iz KBC-a Split.

Riječ je o drugoj smrtnoj žrtvi požara koji je 13. kolovoza buknuo u Lokvi Rogoznici i proširio se sve do Omiša.

"Bio je u teškom stanju od početka. Liječnici su uložili sve napore, ali nažalost, nije išlo na bolje", rekao nam je izvor.

Veliki požar izbio je 13. kolovoza oko 20 sati u šumskom predjelu uz cestu na području Lokve Rogoznice. Nošen snažnim vjetrom, brzo se proširio prema Omišu, na području dugom oko 23 kilometra i širokom do 1,5 kilometara. Opožareno je oko 1000 hektara.

Jedna osoba pronađena je mrtva na opožarenom području u Maloj Luci kod Stanića, a prema podacima Državnog odvjetništva ozlijeđeno je 38 ljudi. Velik broj ozlijeđenih zadobio je opekline i ozljede dišnih puteva. Dio najteže ozlijeđenih iz Splita prevezen je na daljnje liječenje u Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu.

Požar je prouzročio i golemu materijalnu štetu. Prema podacima Splitsko-dalmatinske županije, potpuno je izgorjelo 28 kuća, 106 vozila i 45 plovila, kao i niz gospodarskih, ugostiteljskih i pomoćnih objekata.

Policija i Državno odvjetništvo istražuju uzrok požara. Očevidom je utvrđeno mjesto na kojem je vatra izbila, a izuzete su i snimke nadzornih kamera s pogođenog područja.