Tuga u Babinoj Gredi: U dva mjeseca umrla im i druga kći

Obitelj Špionjak iz nepoznatog se razloga našla u beskonačnoj tragičnoj priči koja je započela kada im je od upale mozga oboljela prvo najstarija kći, a potom i dvije najmlađe

<p>Nisu se još ni oporavili od gubitka svoje sedmogodišnje djevojčice Branke, koja je umrla u travnju nakon što je oboljela od teške upale mozga, a sada je mladu obitelj Marija i Matee Špionjak iz Babine Grede zadesila nova velika tragedija.</p><p>Umrla je i njihova druga kći, šestogodišnja Blaženka. Iako je i ona bolovala od iste bolesti kao i preminula sestra Branka, a radi se o teškom obliku Bickerstaffovog encefalitisa, prije mjesec dana izašla je iz zagrebačke bolnice i došla kući k obitelji u Babinu Gredu.</p><h2>'Jurili smo za Hitnom u bolnicu'</h2><p>Bila je dobrog zdravlja, stabilnog stanja, veselo se igrala s preostale dvije sestre, mamom i tatom, trčala po dvorištu. Doktori su rekli roditeljima da malena mora piti tablete, redovno dolaziti na kontrole, da je moraju svakodnevno pratiti i motriti u slučaju nekih problema. To su i činili. No, jedan sasvim bezazlen događaj odigrao se u petak i okončao djevojčičin život.</p><p>- Bili smo doma svi. Žena, ja i djevojčice. Blaženka se igrala sa sekama. Tražila je od mame čokoladu, ali joj žena nije dala jer smo morali paziti na njenu prehranu. No, plakala je i rekla da želi nešto slatko. Žena joj je dala malu kroasanu punjenu čokoladom, jednu za nju, jednu za seku. Sretna je otrčala dati seki njenu. Ja sam krenuo van, u trgovinu. Blaženka je htjela sa mnom ali sam joj rekao da me čeka, da ću brzo doći. Žalosna je ušla u kuću. Odjednom je starija kći vrisnula. Utrčao sam u sobu i vidio Blaženku na tlu, bila je plava u licu, tresla se. Podigao sam ju i iznio van na dvorište. Vidio sam da joj je zalogaj stao u grlu. Pokušavao sam to izvaditi. Oživljavali smo je. Dotrčala je susjeda koja je medicinska sestra i ona ju je oživljavala. Malena je disala, ali teško. Hitna je došla brzo i odvezla ju. Mi smo jurili za njima autom u vinkovačku bolnicu. Dva sata smo čekali da izađe doktor iz sale. Slutio sam da će mi reći da je umrla jer tako smo i u Zagrebu u bolnici morali čekati dva sata da nam priopće da je mrtva - posve slomljen govori tata <strong>Mario Špionjak</strong> koji se u samo dva mjeseca mora nositi sa smrću dva mrtva djeteta.</p><p>Doktor im je pojasnio da ionako slabo funkcionalnom i oštećenom mozgu malene Blaženke nije trebalo puno da ostane bez kisika, bez krvi. Iako su je i u bolnici oživili na desetak minuta, vratili joj sve životne funkcije, nakon tog kratkog perioda svi su aparati priključeni na nju zapištali. Mozak se ugasio.</p><p>U Babinog Gredi ogromna tuga i žalost.</p><p>Obitelj Špionjak iz nepoznatog se razloga našla u beskonačnoj tragičnoj priči koja je započela kada im je od upale mozga oboljela prvo najstarija kći, a potom i dvije najmlađe. Još uvijek se istražuje zašto djevojčice Špionjak obolijevaju od te rijetke bolesti.</p><p>Cijela Hrvatska priskočila im je u pomoć sakupivši dovoljno novca da im se sagradi posve nova, veća kuća, bez plijesni i vlage, što se navodi kao mogući okidač ove bolesti.</p><p>Sada shrvani supružnici Špionjak gotovo da i nemaju volje za život. Imaju još dvije kćeri, dva razloga za borbu, ali gubitak Branke i Blaženke trenutno je nepremostiv.</p><p>Pokop malene Blaženke biti će u srijedu u Babinoj Gredi.</p>