Tuga u Brodarici: Spašavao je brodicu, kći ga izvukla mrtvog

Olujno jugo koje je povuklo veliku plimu donijelo je velike probleme ljudima u Dalmaciji u nedjelju i odnijelo jedan život.

Naselje Brodarica kod Šibenika poplavilo je more, prodrlo do rive i nekih kuća. Jedan je 66-godišnjak preminuo nakon što se poskliznuo i pao u hladno more pokušavajući privezati brodicu po jakom nevremenu.

- Spašavao je brod, bilo je nevrijeme i pao je. Kćer je skočila i izvadila ga je - rekao je očevidac za HRT.

Kako su nam javili iz policije, radi se o nesretnom slučaju. Naime, u nedjelju oko 18.20 dobili su dojavu hitne pomoći iz Šibenika da izađu na intervenciju.

"Radi osiguranja na brodu poskliznuo se i pao u more. Kći ga je izvukla. Reanimacija nije uspjela i konstatirana je smrt", rekli su nam iz šibenske policije.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL

U zadarskom naselju Arbanasi srušena je kućica za ostavu, padala su stabla i krovovi, a u Pakoštanima je harala tuča koja je zabijelila mjesto...

Priroda je stvarala probleme i nešto južnije. Velika količina kiše koja je pala u srednjoj Dalmaciji zamutila je izvor rijeke Jadro koja pitkom vodom napaja šire splitsko područje.

Kako javljaju iz Vodovoda i kanalizacije Split, parametar zamućenja neznatno je povišen u odnosu na propisane vrijednosti. Prevedeno, voda je ispravna za piće, ali za malu djecu, starije i imuno desuficijentne osobe Nastavni zavod za javno zdravstvo savjetuje prokuhavanje.

Između Ruskamena i Lokve Rogoznice kod Omiša, pak, nekoliko gromada stijena palo je na Jadransku magistralu. Srećom, nitko nije ozlijeđen, a vozi se kroz odmorište uz privremenu prometnu signalizaciju (semafore).

Foto: Vedrana Bekavac Šuvar/24sata

Foto: Vedrana Bekavac Šuvar/24sata