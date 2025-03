Tuga u Kuršancu: 'Pokušali smo ugasiti, ali nismo mogli unutra. Za troje anđela nije bilo spasa'

Čuo sam galamu. Gorjele su stepenice i krov. Otac djeteta vikao je da spasimo djecu. Susjedi i brat od oca htjeli su ući unutra da ih spase, ali nisu uspjeli, i sam je zadobio opekline. S kantama vode htjeli su spriječiti požar, ugasiti ga. Zvali smo vatrogasce, Hitnu. Dok su došli, sve je izgorjelo. Nikako nismo mogli unutra, ispričao je za 24sata Roberto Ignac, svjedok stravičnog požara koji je odnio tri malena života u romskom naselju Kuršancu u Međimurju.

Pokretanje videa... 02:17 Izjava svjedoka požara | Video: Luka Safundžić/24sata

Negdje gore s anđelima sada su dječak i dvije djevojčice. Međimurje je zavijeno u crno. U potkrovlju obiteljske kuće, u četvrtak oko 22.30 sati, dok je obitelj spavala, buknuo je požar. Majka (25) i otac (29) uspjeli su s najmlađim djetetom starim svega šest mjeseci pobjeći iz kuće i dozivali pomoć. Zadobili su manje opekline na tijelu te su otpušeni iz bolnice, doznaju 24sata iz čakovečke bolnice. Svjedoci kažu da su uspaničeni bježali kroz prozor. Robertov brat također je čuo kako obitelj bespomoćno doziva pomoć.

- Istrčao sam i ja još dvojica smo krenuli kantama vode gasiti požar. No, ništa nismo uspjeli napraviti. Vatrogasci su stigli i hitna pomoć, no bilo je prekasno. Možda da su prije reagirali, no nikada nećemo saznati - rekao je njegov brat Dario koji je još u šoku.

U velikom šoku je i Josip Petrović, predsjednik Vijeća romske manjine Grada Čakovca.

- Danas imamo dan žalosti. Bijesni smo jer već godinama ističemo da moramo imati hidrante u svakoj ulici. Kad se tako nešto dogodi ne možete s kantama vode gasiti požar. Već godinama ističemo naše probleme, no ne slušaju nas. Kao da smo divlji ljudi i sada je prekasno jer su ugašena tri mlada života - ističe Petrović.

Troje djece poginulo u požaru u Kuršancu, žena i jedno dijete su u bolnici | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Naime, majka (25) i otac (29) u velikom su šoku, a prije dvije godine na istoj kući izbio je također požar.

- Vidite ove kablove struje. To je paukova mreža. Uzrok požara najvjerojatnije su baš ti kablovi koji su se zapalili. Prije dvije godine uspjeli su se spasiti, no sada za troje anđela nije bilo spasa. Požar je krenuo od drvenih stepenica i proširio se na potkrovlje - ističe jedan od mještana.

Predsjednik vijeća romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji Matijaš Oršuš shrvan je zbog tragedije. Ističe da je obitelj uzorna.

- Romska zajednica je zavijena u crno. Moram reći da je obitelj uzorna, da je otac zaposlen i da nije korisnik socijalne pomoć. Obitelj je željela kupiti novu kuću. Ovo je velika tragedija - ističe Oršuš koji za tragediju ne krivi nikog.

Foto: Matjaš Dido Oršuš/Međimurski.hr

- Ne bi okrivio nikoga. Problem je da nemamo hidrante kao što ima svako selo. Već su nam se javili iz Međimurske županije i Centra za socijalnu skrb i ponudili pomoć. Svi smo šokirani. Idemo vidjeti kako ćemo dalje. Sazvali smo hitnu sjednicu s Romima ovdje. Jedino ne želimo suradnju od čelnog čovjeka Romske zajednice u Zagrebu. Želimo uvjete kako bi se prevenirali ovakvi događaji, da bi i sami mogli spriječiti neke stvari. Ne možete s kantama vode na takav požar. Mještani su probali dati sve od sebe, ali nisu mogli. Mogli su samo gledati i plakati, i tapkati na mjestu - zaključio je Oršuš.