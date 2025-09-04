Obavijesti

OZLIJEĐENO 20 LJUDI

Tuga u Lisabonu: Raste broj žrtava, istražuju uzrok nesreće

Piše HINA,
Tuga u Lisabonu: Rasta broj žrtava, istražuju uzrok nesreće
Foto: PEDRO ROCHA

Prema snimkama s mjesta događaja, uništena žuta uspinjača nalik tramvaju, koja je prevozila ljude uz i niz strmu padinu u portugalskoj prijestolnici, nalazi se u položaju u kojem je ostala kad je izletjela iz tračnica i zabila se u zgradu

Zastave su spuštene na pola koplja u Lisabonu u četvrtak nakon što je najmanje 17 ljudi poginulo u nesreći uspinjače, popularne među turistima, a preostale dvije linije su zatvorene dok portugalske vlasti istražuju uzrok nesreće. Dvadeset i jedna osoba je ozlijeđena, uključujući najmanje 11 stranaca, među kojima po dvoje iz Njemačke i Španjolske i po jedan iz Francuske, Italije, Švicarske, Kanade, Koreje, Maroka i Zelenortske Republike, rekla je šefica gradske civilne zaštite portugalske prijestolnice Margarida Castro, dodajući da će nacionalnosti poginulih biti objavljene kasnije, prenosi AFP.

Tuga u Lisabonu: Rasta broj žrtava, istražuju uzrok nesreće
Tuga u Lisabonu: Raste broj žrtava, istražuju uzrok nesreće | Video: 24sata/Reuters

Prema snimkama s mjesta događaja, uništena žuta uspinjača nalik tramvaju, koja je prevozila ljude uz i niz strmu padinu u portugalskoj prijestolnici, nalazi se u položaju u kojem je ostala kad je izletjela iz tračnica i zabila se u zgradu.

Eliane Chaves, Brazilka koja živi u Lisabonu već 20 godina, rekla je da je svaki dan prolazila pokraj uspinjače.

„Proglašena je nacionalna žalost. To je zaista tužno“, rekla je Eliane. „Ljudi kažu da je to bio nemar, ali nije bio nemar. Oni to temeljito nadziru. Bila je to nesreća, baš kao što se može dogoditi avionska ili prometna nesreća“, dodala je. 

Manuel Leal, predsjednik sindikata Fectrans, rekao je lokalnoj televiziji da su se radnici na uspinjači Gloriji, jednom od simbola grada, žalili na probleme s napetošću sajli uspinjače koja je otežavala kočenje, ali je prerano govoriti je li to uzrok nesreće.

TRAGEDIJA U LISABONU FOTO Stravični prizori na mjestu pada uspinjače. Poginulo je 15 ljudi. Proglasili su dan žalosti
FOTO Stravični prizori na mjestu pada uspinjače. Poginulo je 15 ljudi. Proglasili su dan žalosti

Gradska tvrtka za javni prijevoz Carris priopćila je da su "provedeni svi protokoli održavanja", uključujući mjesečna i tjedna održavanja te dnevne provjere.

Gloria se sastoji od dva vagona, svaki kapaciteta oko 40 osoba, koji su pričvršćeni na suprotne krajeve sajle, a pokreću ih elektromotori. 

Izgleda da je pukla sajla pa jedan vagon nije mogao kočiti dok se spuštao niz padinu od 265 metara, što je dovelo do iskakanja iz tračnica i zabijanja u zgradu. 

Stražnji vagon odbačen je nekoliko metara unatrag i izgleda da nije oštećen, ali snimka prolaznika zabilježila je nekoliko putnika kako iskaču kroz prozore tog vagona. 

Linija, otvorena 1885. godine, povezuje centar Lisabona u blizini Trga Restauradores s Bairro Altom, četvrti poznatoj po živahnom noćnom životu.

15 MRTVIH U LISABONU Svjedoci tragedije: 'Uspinjača se raspala kao da je od kartona, udarila je brutalnom silom'
Svjedoci tragedije: 'Uspinjača se raspala kao da je od kartona, udarila je brutalnom silom'

Linija Gloria preveze oko tri milijuna ljudi godišnje, prema gradskoj vijećnici.

Vlasti nisu identificirale žrtve ni otkrile njihova državljanstva, ali su navele da je među poginulima i nekoliko stranih državljana.

Neki lokalni mediji izvijestili su da je među žrtvama tročlana njemačka obitelj, uključujući trogodišnje dijete koje je zadobilo lakše ozljede, dok je otac poginuo, a majka teško ozlijeđena.

Portugal, a posebno Lisabon, doživio je turistički procvat u posljednjem desetljeću, a posjetitelji su preplavili popularno središte grada tijekom ljetnih mjeseci.

POGINULO 15 LJUDI VIDEO Ovo je mjesto užasa u Lisabonu gdje je uspinjača Gloria iskočila iz tračnica
VIDEO Ovo je mjesto užasa u Lisabonu gdje je uspinjača Gloria iskočila iz tračnica

Zastave Europske unije spuštene su u četvrtak u Bruxellesu na pola koplja u spomen na poginule u nesreći. 

„Tragična nesreća na uspinjači Gloriji duboko je potresla Europu“, napisala je predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola na X-u. 

„Moje misli su sa žrtvama, njihovim voljenima i ozlijeđenima, kojima želim brz oporavak“, rekao je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, nekoć portugalski premijer.

I predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izrazila je sućut obiteljima žrtava.

