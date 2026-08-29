TUGA U OMIŠU Opraštaju se od Drage! 'Junak je pomagao svima, u požaru je branio dom'

Omiški požar koji se u večernjim satima 13. kolovoza brzinom munje proširio na velikom dijelu omiške rivijere, čije su posljedice katastrofalne, odnio je još jedan ljudski život. Podsjetimo, te paklene noći u Maloj Luci poginula je mlada sezonska radnica Dragana Antešević iz BiH dok se pokušavala izvući iz vatrenog obruča. U petak navečer, unatoč svim poduzetim mjerama intenzivnog liječenja i naporima medicinskog tima, preminuo je i Omišanin Drago Lelas (79). On je te noći zadobio teške ozljede. Zbrinut je u KBC-u Split, ali njegovo tijelo, nažalost, nakon 15 dana intenzivnog liječenja nije izdržalo. Njegova smrt bolno je odjeknula u gradu na rijeci Cetini.

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- Sve nas je potresla vijest da je ozljedama zadobivenima u požaru podlegao naš sumještanin Drago. Bio je dugogodišnji član našega DVD-a Omiš, vatrogasac i nekadašnji zapovjednik DVD-a Omiš. Tužni smo i teško je svima u ovom trenutku. Tu noć nije otišao iz naselja, već je ostao boriti se s vatrenom stihijom. Tisuće puta u dugogodišnjem aktivnom vatrogastvu gledao je vatri u oči, borio se s vatrenom stihijom, gasio požare, nesebično se borio do zadnjeg daha kako bi pomogao ljudima u nevolji. Nažalost, njegova posljednja akcija bila je tragična - rekao nam je Višeslav Pešić, zapovjednik DVD-a Omiš, koji se, baš kao i ostali omiški vatrogasci, teško miri sa smrću svojega kolege i, kako govore, dobrog čovjeka.

Jutro nakon što je ova tužna vijest odjeknula teško je pronaći Omišanina koji nije zatečen. Lelas je bio čovjek koji se uvijek odazivao kad je bilo potrebno pomoći bližnjemu u nevolji. Crveni križ je još 2008. godine prepoznao njegovu humanost te mu je uručio priznanje za sto darivanja krvi, a 2009. ga je odlikovao i predsjednik Stjepan Mesić. Dobio je i nagradu Grada Omiša za životno djelo. Omiš se danas oprašta na emotivan način od sumještanina.

- Njegova posljednja bitka bila je ona s vatrom pred koju je hrabro stao po tko zna koji put, a ovoga puta braneći svoj dom. Njegova hrabrost i dobrota nikad neće biti zaboravljeni. Neka mu je vječna slava i hvala! Počivao u miru Božjem - objavili su.

Od Lelasa su se oprostili i članovi Moto kluba "Omiški gusar", koji su izrazili sućut i njegovoj obitelji, prijateljima i suborcima.

- Jedan je Drago, naš susjed Omišanin, koji je uvijek za sve imao rješenje, dobru riječ. Na licu mu je uvijek bio osmijeh. Taj čovjek nikad nije bio ljut, za svakoga je imao riječ utjehe, podrške... Ma bio je duša od čovjeka. Teško je prihvatiti da ga više nema. I njegova posljednja borba s vatrenom stihijom bila je do 'posljednjeg daha'. Bezbroj je puta bio u situaciji da je kao vatrogasac gledao 'vatri u oči'. Nije se bojao, bio je hrabar i nadasve dobar čovjek - rekao nam je Jozo Mimica, član omiškog Moto kluba, koji, baš kao i ostali Omišani, teško prihvaća da ih je Drago napustio.

Ovaj Omišanin izgubio je svoju bitku života. Nažalost, još je ozlijeđenih za čiji se život liječnici još bore. Nakon omiškog požara je i Dragina supruga bila u bolnici. Teško ozlijeđeni pacijenti i dalje su na Odjelu intenzivne njege te su životno ugroženi. U Jedinici intenzivnog liječenja splitske bolnice još se nalaze tri životno ugrožene osobe. Četiri ozlijeđene osobe odmah su nakon požara iz KBC-a Split odvezene za Zagreb. U KBC-u Sestre milosrdnice smještene su tri osobe. Nedavno su iz te bolnice priopćili o njihovu stanju.

- Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kraj Omiša je teško te su i dalje životno ugroženi. Troje pacijenata smješteno je u Jedinici intenzivnog liječenja i dalje su intubirani i na mehaničkoj ventilaciji te primaju terapiju usmjerenu na stabilizaciju i održavanje vitalnih funkcija - rekli su i dodali kako su svi bili na operaciji gdje su im uklonili odumrlo opečeno tkivo.

U Klaićevoj se nalazi i jedna maloljetna osoba teško ozlijeđena u požaru u Omišu.